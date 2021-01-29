ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

2000-м подписантом обращения свободных спортсменов стала Яна Максимова. Вчера она выиграла чемпионат Беларуси

30.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Легкоатлетка Яна Максимова стала 2000-м подписантом обращения свободных спортсменов. Всего в списке уже 2050 фамилий, передает SPORT.TUT.BY 


Андрей Кравченко и Яна Максимова. Фото из личного архива Яны Максимовой

Отметим, что в четверг Яна Максимова стала чемпионкой Беларуси в пятиборье. Также Яна — супруга известного легкоатлета Андрея Кравченко, который также подписал письмо свободных спортсменов.

Всего в списке сейчас 2050 подписантов. В их числе Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Наталья Зверева, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Татьяна Троина, Илья Шкурин, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Елена Левченко, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Андрей Островский, Сергей Герасимец, Владимир Ваткин, Александр Лухвич, Наталья Марченко, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легкоатлетка Яна Максимова стала 2000-м подписантом обращения свободных спортсменов. Всего в списке уже 2050 фамилий, передает SPORT.TUT.BY 
 
Новости дня
Новости разные
 
СК: Тиму Белорусских задержали в Минске с гашишем, он отпущен под залог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by