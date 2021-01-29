Минские динамовцы проиграли ЦСКА / TUT.by​

Счёт в игре открыли "зубры": шайбу на 14-й минуте забил Алексей Протас. Лишь во втором периоде армейцы сумели сравнять счёт. А вот последняя треть матча стала для динамовцев роковой: они пропустили три шайбы. Лишь на последней минуте встречи Артём Демков сумел забить в ворота ЦСКА ещё один гол, передает