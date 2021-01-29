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Хоккеисты минского "Динамо" дома проиграли ЦСКА — 2:4
Источник материала: Партизан
29 января хоккеисты минского "Динамо" принимали на своей площадке гостей из московского ЦСКА. Игра закончилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу гостей.
Минские динамовцы проиграли ЦСКА / TUT.by
Счёт в игре открыли "зубры": шайбу на 14-й минуте забил Алексей Протас. Лишь во втором периоде армейцы сумели сравнять счёт. А вот последняя треть матча стала для динамовцев роковой: они пропустили три шайбы. Лишь на последней минуте встречи Артём Демков сумел забить в ворота ЦСКА ещё один гол, передает
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29 января хоккеисты минского "Динамо" принимали на своей площадке гостей из московского ЦСКА. Игра закончилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу гостей.
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