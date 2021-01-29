Секс, допинг и биатлон





"Доклад о коррумпированном руководстве Международного союза биатлонистов наглядно показывает, как легко можно совмещать личные интересы и обязанности должностного лица. Жертвой становятся честные соревнования", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.





"Поездки на охоту с последующей доставкой трофеев, портфель, заполненный долларовыми купюрами, услуги различных проституток: в лице Андерса Бессеберга, президента Международного союза биатлонистов (IBU) из Норвегии, кукловоды российского допинга нашли настолько коррумпированного и сговорчивого партнера по сокрытию допинга и лишению смысла спортивных санкций, что комиссия по расследованию, занимавшаяся этим два года, освещает все начистоту", - отмечают журналисты Кристоф Бекер и Михаэль Райнш.





"В первом предложении своего доклада, опубликованного в этот четверг, она представляет IBU и спортивному миру "доказательства систематически коррумпированного и неэтичного поведения на самой верхушке IBU в течение десятилетия". Представляется, что у Бессеберга "не было никакого понимания этических ценностей и настоящей заинтересованности в защите спорта от обмана", - передает издание.





"На 220 страницах доклада расследователи показывают, как легко можно оставить за бортом чистоту спортивного соревнования, чтобы превосходно совмещать обязанности и преимущества должностного лица с личными интересами. В первую очередь Бессеберга интересовали охота и секс с молодыми женщинами. Россияне, как подробно описывается в докладе, предлагали ему и то, и другое. Поэтому Бессеберг стремился в Россию, с кубками мира и чемпионатами".





"Александр Тихонов, сильная рука российского биатлона, мог говорить: "Бессеберг - наш человек". В частности, его человек. Ведь Тихонов мог оставаться первым вице-президентом IBU, несмотря на то, что после побега в Зальцбург, где располагается штаб-квартира союза, на родине он был осужден (и поспешно помилован) за участие в сговоре с целью убийства; несмотря на то, что о российском допинге в биатлоне было известно уже с 2008 года. И несмотря на то, что один российский атлет сказал члену исполкома IBU Джиму Каррабре: "Нас вы не поймаете". Не было предпринято практически ничего. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) годами не имело возможности ознакомиться с анализами крови российских атлетов, по которым должны были быть обнаружены отклонения от нормы, так как генеральный секретарь Николь Реш берегла их, как секретную информацию, и в конечном счете передала под покровительство россиян", - говорится в статье.



