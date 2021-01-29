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Артем Шрайбман: Запрещая БЧБ, власть гарантирует, что он будет государственным
Источник материала: Партизан
Запрет БЧБ и признание его экстремистским — важный шаг к дальнейшей сакрализации флага, считает политобозреватель Артем Шрайбман.
«Запрет БЧБ и признание его экстремистским — важный шаг к дальнейшей сакрализации флага. Он начинал 2020 год как символ национально-демократической прослойки общества — 15-20% от силы. Завершал он этот год как символ широкого гражданского протеста без привязки к своей истории,
— Теперь он становится сакральным символом, запретным плодом, чем-то, что будут рисовать по ночам на стенах, хранить в укромных уголках и все больше эмоционально привязываться к этому символу.
Недооценивая его популярность, власть отрезает еще один путь к компромиссу, вынося миллионы своих оппонентов в поле криминала уже не только за их действия, но и за их маркеры.
Красно-зеленый флаг всегда имел бОльшую поддержку, чем белорусская власть и точно мог ее пережить. Теперь обществу предлагают поделиться. Сидеть рядом с красно-зеленым флагом — теперь проявление политической позиции.
Такая политизация символа и его привязка к конкретной позиции — путь к тому, что уход власти будет означать уход и ее атрибутов вместе с ней. Красно-зеленый флаг имел шансы не стать таким атрибутом, но теперь точно станет.
Запрещая БЧБ, власть гарантирует, что он будет государственным, поскольку это теперь не субкультура. Важный день.
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P.S. Если среди моих подписчиков есть те, для кого это символ коллаборационизма, будьте последовательны — назовите нацистскими все символы, которые использовали коллаборанты — российский триколор, флаги Бельгии и Франции и многие другие. Затем можно объявить нацистскими штаны и рубашки, потому что все нацисты их носили».
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Запрет БЧБ и признание его экстремистским — важный шаг к дальнейшей сакрализации флага, считает политобозреватель Артем Шрайбман.
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