Артиста филармонии несколько дней судят за флаг и песни в Dana Mall

Денис Иванов / из личного архива музыканта





"Еврорадио" . Иванова задержали на рабочем месте 25 января. Двое неизвестных пригласили музыканта на допрос в кабинет директора, после чего увезли в неизвестном направлении. Вечером того же дня имя Дениса нашли в списках на Окрестина, передает





В среду 27 января дело музыканта рассмотрел суд Первомайского района. В связи с недостатком доказательств протокол отправили на доработку. Но спустя 72 часа Дениса не выпустили.





Второй суд над Денисом Ивановым состоялся в пятницу 29 января в том же Первомайском суде. Выяснилось, что на артиста составлен новый протокол, его не выпустили на свободу, поскольку перезадержали накануне. Дело вновь отправлено на доработку. Срок задержания истекает 31 января.





По информации волонтёров, в пятиместной камере, где находится Денис, 13 человек. На входе постелен бчб-флаг. Отсутствует отепление, заключённым не дают одеяла и матрасы.





Впервые Денис Иванов был задержан 6 ноября за акцию “Вольного хора” в ТЦ “Экспобел”. Согласно протоколу, Денис “умышленно, из хулиганских побуждений, принебрегая общепринятыми нормами поведения в общественном месте, громко пел песни, демонстрировал палку, имитировал сотрудника ОВД, на замечания не реагировал”. Тогда суд наказал Дениса 15-ю сутками ареста.