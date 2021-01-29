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52 дома в Тракторозаводском посёлке Минска остались без горячей воды

30.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередная коммунальная авария на трубопроводах Минска оставила без горячей воды 52 дома в Тракторозаводском поселке.


Жители Тракторного поселка Минска остались без горячей воды / pixabay.com

Происшествие случилось вечером 29 января. При строительстве жилого дома в районе улицы Клумова строители повредили трубопровод горячей воды диаметром 76 мм, передает "Еврорадио".

"Работники "Минских тепловых сетей" занимаются ликвидацией аварии. В ЖЭУ созданы аварийные бригады. При включении горячего водоснабжения, которое по плану должно произойти в 23:00, они примут меры по восстановлению подачи горячей воды в дома", — сообщил агентству "Минск-Новости" заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.

По его словам, в выходные работа продолжится, специалисты будут заниматься развоздушиванием змеевиков.

Неделю назад без горячей воды и отопления на сутки осталась большая часть Московского района Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Очередная коммунальная авария на трубопроводах Минска оставила без горячей воды 52 дома в Тракторозаводском поселке.
 
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