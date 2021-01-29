52 дома в Тракторозаводском посёлке Минска остались без горячей воды

Жители Тракторного поселка Минска остались без горячей воды / pixabay.com





"Еврорадио" . Происшествие случилось вечером 29 января. При строительстве жилого дома в районе улицы Клумова строители повредили трубопровод горячей воды диаметром 76 мм, передает





"Работники "Минских тепловых сетей" занимаются ликвидацией аварии. В ЖЭУ созданы аварийные бригады. При включении горячего водоснабжения, которое по плану должно произойти в 23:00, они примут меры по восстановлению подачи горячей воды в дома", — сообщил агентству "Минск-Новости" заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.





По его словам, в выходные работа продолжится, специалисты будут заниматься развоздушиванием змеевиков.





Неделю назад без горячей воды и отопления на сутки осталась большая часть Московского района Минска.