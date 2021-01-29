«Россия 1» назвала дворец Путина «недостроенной гостиницей»

Один из «строителей», в маске и строительной каске, дал комментарий, что это «апарт-отель, гостиница с номерами, общими зонами, с бассейном».





"Наша Нива" . Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, «напичкан компьютерной графикой». Тем временем оригинальный фильм набрал уже более 101 миллиона просмотров, пишет



