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«Россия 1» назвала дворец Путина «недостроенной гостиницей»
Источник материала: Партизан
Телеканал «Россия 1» снял сюжет о «дворце Путина», в котором говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.
Один из «строителей», в маске и строительной каске, дал комментарий, что это «апарт-отель, гостиница с номерами, общими зонами, с бассейном».
Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, «напичкан компьютерной графикой». Тем временем оригинальный фильм набрал уже более 101 миллиона просмотров, пишет
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Телеканал «Россия 1» снял сюжет о «дворце Путина», в котором говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.
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