Правозащитники признали Татьяну Лосицу политзаключённой









Её задержали 21 января в Национальном аэропорту Минск . Сейчас Лосица — подозреваемая по уголовному делу по ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Её взяли под стражу до предъявления обвинения и поместили в СИЗО Гомеля





За несколько дней до того, 18 января, были задержаны гомельские правозащитники Леонид Судаленко и Мария Тарасенко. Через трое суток Тарасенко освободили, а Судаленко предъявили обвинение по той же статье, что и Лосице.





Скорее всего, речь идёт о том, что правозащитники помогали оплачивать штрафы людям, наказанным за участие в уличных акциях. Белорусские власти считают это финансированием протестной деятельности.





Правозащитники считают преследование Татьяны Лосицы со стороны властей политически мотивированным, направленным на прекращение её публичной и ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод, а её саму политзаключённой.





Они требуют неотклонно освободить Татьяну Лосицу из-под стражи и прекратить её уголовное преследование. Также они требуют прекратить преследование всех правозащитников Беларуси, немедленно освободить политзаключённых и прекратить политические репрессии.





Заявление подписали правозащитный центр "Весна", РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, центр правовой трансформации Lawtrend, простое общество "Инициатива FORB", консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет".





На сегодня в Беларуси насчитывается 220 политических заключённых.