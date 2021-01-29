Нелегальное производство нефтепродуктов накрыли в России - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Выяснилось, что в Красноармейском районе Волгограда было организовано нелегальное производство нефтепродуктов.

"Двое граждан, не пройдя регистрацию в установленном порядке, организовали производство и переработку мазута, а также дизельного топлива на территории промышленной базы", - говорится в сообщении ФСБ.

В ролике, опубликованном правоохранителями, видно, как задерживают подозреваемых, а также и место, где было организовано нелегальное производство.

Согласно предварительной информации, продукция реализовывалась постоянным покупателям, а сумма, полученная незаконным путем, составила не меньше 750 тысяч долларов.

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