Лукашенко не хочет, чтобы его сын Коля учился на Западе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко не желает, чтобы его младший сын, как и другие молодые граждане страны, уезжали в западные страны на учебу.

"Не хочу, чтобы мой ребенок и вы, мои дети, учились на Западе: это для западной экономики, понимаете? А гуманитарные (специальности в западных вузах – Sputnik) – это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами", – сказал он на встрече со студентами БГУ, сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.

По словам главы государства, высшие учебные заведения Запада готовят агентов влияния в белорусском обществе.

Президенту был задан вопрос, в какой вуз планирует поступать его младший сын Николай, может, в иностранный.

"Я ему сказал: "Нет". Он: "Я и сам не хочу туда", – сказал Лукашенко.

Он заявил также, что не будет ему советовать главный белорусский университет – БГУ, хоть он и очень сильный.

"Не хочу чисто эмоционально, чтобы говорили, что сын – в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ "трудоустроить" своих детей", – заключил президент.

Напомним, в минувшем году 16-летний Николай окончил девятый класс Острошицкой средней школы, в июне он поступил в лицей БГУ , где собирался учиться по профилю "биология". Однако перед началом учебного года стало известно, что его документы забрали из лицея.

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