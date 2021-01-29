ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко не хочет, чтобы его сын Коля учился на Западе

30.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко не желает, чтобы его младший сын, как и другие молодые граждане страны, уезжали в западные страны на учебу.

"Не хочу, чтобы мой ребенок и вы, мои дети, учились на Западе: это  для западной экономики, понимаете? А гуманитарные (специальности в западных вузах – Sputnik) – это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами", – сказал он на встрече со студентами БГУ, сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.

© Photo : Instagram / Наиля Аскер-заде
Российская журналистка рассказала, о чем спросила в интервью Николая Лукашенко

По словам главы государства, высшие учебные заведения Запада готовят агентов влияния в белорусском обществе.

Президенту был задан вопрос, в какой вуз планирует поступать его младший сын Николай, может, в иностранный.

"Я ему сказал: "Нет". Он: "Я и сам не хочу туда", – сказал Лукашенко.

Он заявил также, что не будет ему советовать главный белорусский университет – БГУ, хоть он и очень сильный.

"Не хочу чисто эмоционально, чтобы говорили, что сын – в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ "трудоустроить" своих детей", – заключил президент.

Напомним, в минувшем году 16-летний Николай окончил девятый класс Острошицкой средней школы, в июне он поступил в лицей БГУ, где собирался учиться по профилю "биология". Однако перед началом учебного года стало известно, что его документы забрали из лицея.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы государства, высшие учебные заведения Запада готовят агентов влияния в белорусском обществе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики: Выходные будут снежными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by