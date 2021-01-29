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Путин подписал закон о продлении ДСНВ на 5 лет

30.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Российский президент Владимир Путин подписал закон, которым на пять лет продлено действие Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент подписал Федеральный закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", – говорится в сообщении.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Совет федерации ратифицировал соглашение о ДСНВ

Двумя днями ранее данный закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Соглашением между двумя странами предусмотрено, что действие договора продляется на пятилетний срок – до 5 февраля 2026-го.

Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между США и Россией и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривал, что стороны сокращают ядерные арсеналы, чтобы через семь лет суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Действие ДСНВ-3 истекает 5 февраля текущего года. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что для Штатов он невыгоден и что его нужно пересмотреть с привлечением Китая. Новый президент страны Джозеф Байден высказался за продление договора без каких-либо дополнительных условий.

Уже 26 января стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренности о продлении ДСНВ-3. После этого Байден и Путин провели телефонный разговор, в котором подтвердили намерение завершить все необходимые процедуры относительно договора.

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Теги: Минск
 
 
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Подписанный российским лидером документ начнет действовать с момента его официального опубликования.
 
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