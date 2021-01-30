Автокатастрофа в Самарской области: столкнулись три авто, погибли 12 человек

Источник материала: Tut.by

Страшная авария произошла вечером в пятницу, 29 января, в Самарской области России: столкнулись рейсовый микроавтобус Citroen с пассажирами, фура DAF и внедорожник Chevrolet Niva. На месте аварии погибли 10 человек, еще двое умерли в больнице. Еще 12 человек пострадали и находятся в больнице, пятеро из них — в реанимации.



Фото: ГУ МВД России

Автомобили столкнулись на 878-м километре трассы М-5 «Урал», в районе поселка Заборовка Сызранского района, сообщили в Следственном управлении СК России по Самарской области. Информация о ДТП поступила в МЧС в 19.20 по местному времени (18.20 — по белорусскому).

По предварительным данным полиции , водитель грузового автомобиля DAF допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Citroen, который двигался из Сызрани в Ульяновскую область. По предварительной версии Следственного комитета, Citroen пытался обогнать грузовик.

Как сообщил в своем Instagram губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в результате аварии пострадали 24 человека: 10 умерли на месте ДТП (четыре женщины и шесть мужчин, среди них был и 38-летний водитель буса), двое скончались в больнице, еще 12 — госпитализированы, троим потребовалась срочная операция.

Известно, что пострадавшие — жители Самарской и Ульяновской областей. В микроавтобусе был один ребенок, он жив. Среди погибших детей нет.

За рулем фуры был 32-летний дальнобойщик, от медицинской помощи он отказался. В полуприцепе было загружено 20 тонн бананов. Номера на авто — казахстанские, однако на полуприцепе виден логотип литовской фирмы Lekpas, она находится в Клайпеде.



Фото: ГУ МВД России

Собеседник РЕН ТВ , знакомый с ситуацией, сообщил, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего врезался в легковушку и автобус.

На месте ДТП задействованы 116 человек и 41 единиц техники, от МЧС России — 22 человека и 8 единиц техники.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил движения на дороге и эксплуатации транспорта, что повлекло по неосторожности гибель двух и более человек. Расследовать ДТП будет центральный аппарат СК.