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Автокатастрофа в Самарской области: столкнулись три авто, погибли 12 человек
Источник материала: Tut.by
Страшная авария произошла вечером в пятницу, 29 января, в Самарской области России: столкнулись рейсовый микроавтобус Citroen с пассажирами, фура DAF и внедорожник Chevrolet Niva. На месте аварии погибли 10 человек, еще двое умерли в больнице. Еще 12 человек пострадали и находятся в больнице, пятеро из них — в реанимации.
Автомобили столкнулись на 878-м километре трассы М-5 «Урал», в районе поселка Заборовка Сызранского района,
По предварительным данным
Как сообщил в своем
Известно, что пострадавшие — жители Самарской и Ульяновской областей. В микроавтобусе был один ребенок, он жив. Среди погибших детей нет.
За рулем фуры был 32-летний дальнобойщик, от медицинской помощи он отказался. В полуприцепе было загружено 20 тонн бананов. Номера на авто — казахстанские, однако на полуприцепе виден логотип литовской фирмы Lekpas, она находится в Клайпеде.
Собеседник
На месте ДТП задействованы 116 человек и 41 единиц техники, от МЧС России — 22 человека и 8 единиц техники.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил движения на дороге и эксплуатации транспорта, что повлекло по неосторожности гибель двух и более человек. Расследовать ДТП будет центральный аппарат СК.
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По предварительным данным полиции, водитель грузового автомобиля DAF допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с...
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