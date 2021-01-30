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В Барановичах четыре года «химии» дали водителю, который 10 августа сбил милиционера
Источник материала: Tut.by
В Барановичах огласили приговор 25-летнему жителю города, который 10 августа
Вечером 10 августа 25-летний водитель Audi ехал по улице Царюка. По версии обвинения, он умышленно наехал на милиционера, который выполнял обязанности по охране общественного порядка, и скрылся с места происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый заменил поврежденные стекла в машине. Оперативники его нашли и задержали.
Суд признал мужчину виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Ему назначили четыре года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
С обвиняемого взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему, а автомобиль конфисковали в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый заменил поврежденные стекла в машине.
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