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В Барановичах четыре года «химии» дали водителю, который 10 августа сбил милиционера

30.01.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах огласили приговор 25-летнему жителю города, который 10 августа наехал на милиционера на улице Царюка, сообщает пресс-служба областной милиции.


Вечером 10 августа 25-летний водитель Audi ехал по улице Царюка. По версии обвинения, он умышленно наехал на милиционера, который выполнял обязанности по охране общественного порядка, и скрылся с места происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый заменил поврежденные стекла в машине. Оперативники его нашли и задержали.

Суд признал мужчину виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Ему назначили четыре года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

С обвиняемого взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему, а автомобиль конфисковали в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый заменил поврежденные стекла в машине.
 
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