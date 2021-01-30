В Барановичах четыре года «химии» дали водителю, который 10 августа сбил милиционера

Источник материала: Tut.by

В Барановичах огласили приговор 25-летнему жителю города, который 10 августа наехал на милиционера на улице Царюка, сообщает пресс-служба областной милиции .





Вечером 10 августа 25-летний водитель Audi ехал по улице Царюка. По версии обвинения, он умышленно наехал на милиционера, который выполнял обязанности по охране общественного порядка, и скрылся с места происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый заменил поврежденные стекла в машине. Оперативники его нашли и задержали.

Суд признал мужчину виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Ему назначили четыре года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

С обвиняемого взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему, а автомобиль конфисковали в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.