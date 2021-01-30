Источник материала: UDF





Как выглядят Эстония и Беларусь в мировых рейтингах

Рейтинг валового национального дохода на душу населения (GNI per capita)

Рейтинг развития человеческого потенциала (Human Development Index)

Рейтинг ведения бизнеса (Ease of Doing Business rankings)

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom)

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)

Как получился прыжок «балтийского тигра»

«Микс» при выработке стратегии

«Конкурсные» исполнители

Удар по коррупции

Приватизация для структурной перестройки













Диджитализация для всех

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как Эстония совершила прыжок «балтийского тигра» и внедрила «цифровую экономику» для всех Какие практики, реализованные в экономиках наших соседей, могут быть применимы для разрешения текущих и нарастающих проблем в Беларуси?

Одна из главных проблем, которая проявляется в Беларуси в последнее время особенно остро, — отсутствие мало-мальски внятной стратегии по реформированию экономики. Очевидно, что как было раньше, уже не может быть и не будет. Но предложить, куда и как двигаться — не хватает воли, времени и, похоже, компетенций.Отсутствие стратегии в экономическом развитии страны – это проблема не сегодняшнего дня. В первой половине 1990-х годов на уровне властей предпринимались попытки внедрения мировых практик и дополнения их местными разработками. Но с середины 1990-х Беларусь оказалась в ловушке. Вернее, ее туда завели политические амбиции и игры с Россией в рамках Таможенного союза, Союзного государства, а потом и Евразийского экономического пространства.Результатом сближения с Россией стали рента от энергоносителей и гарантированный доступ на ее рынок, а также возможность не думать, как переделывать экономику. Когда Россия осознала, что переплачивает за такой формат отношений, а Беларусь не готова к более глубокой интеграции, закончилась рента, осложнился доступ и встал вопрос, что же делать дальше.Давайте посмотрим на примере Эстонии.Когда-то вопрос выбора стоял перед Эстонией, с которой сразу после развала СССР Беларусь имела практически равные стартовые позиции. В 1993 году, например, по размеру валового национального дохода на душу населения Эстония занимала в мире 42-е место, Беларусь была 50-й. Что произошло потом, дают понять показатели этих рейтингов.Исследователь: Всемирный банкЭстония2000 год — 60-е место (4,16 тыс. долларов на душу населения)2019 год — 37-е место (23,26 тыс. долларов на душу населения)Беларусь2000 год — 103-е место (1,38 тыс. долларов на душу населения)2019 год — 91-е место (6,29 тыс. долларов на душу населения)Исследователь: ООНЭстония1993 год — 34-е место2019 год — 29-е местоБеларусь1993 год — 38-е место2019 год — 53-е местоИсследователь: Всемирный банкЭстония2006 год — 16-е место2020 год — 18-е местоБеларусь2006 год — 106-е место2020 год — 49-е местоИсследователь: Фонд «Наследие» (Heritage Foundation) совместно с Wall Street JournalЭстония2010 год — 16-е место2020 год — 10-е местоБеларусь2010 год — 150-е место2020 год — 88-е местоИсследователь:Эстония2000 год — 27-е место2019 год — 18-е местоБеларусь2000 год — 43-е место2019 год — 66-е местоЗадел для «эстонского экономического чуда» был положен в 1992-1994 годах, когда при премьере Марте Ларре были проведены кардинальные по жесткости и срокам классические реформы. Их итогом стало то, что Эстония первой из бывших республик СССР преодолела трансформационный спад и уже в 1994 году перешла к экономическому росту. Начало превращения Эстонии в цифровое государство связывают с другим руководителем правительства Андрусом Ансипом, занимавшим эту должность в 2005-2014 годах. При нем Эстония стала признанным в мире новатором по внедрению цифровой экономики.Не все решения, которые реализовывались в Эстонии, уместны и применимы при реформировании белорусской экономики. Это и отвязка от советского (российского) рубля в рамках валютной реформы, и кардинальная смена торгового вектора на Запад, и шоковая либерализация с отменой пошлин и тарифов, к которой с недоверием и критикой отнеслись даже западные партнеры. Но есть несколько практик, которые могут быть приняты во внимание при выстраивании новой экономической политики в Беларуси.Молодые эстонские реформаторы при выработке стратегии реформирования постсоветской экономики страны сделали своеобразный «микс» из практик, которые уже были реализованы в соседних странах. Это позволило избежать ошибок и ускорить получения нужного результата.В основу были положены реформы Лешека Бальцеровича в Польше, но эстонские реформаторы сумели избежать многих просчетов, например, низкой скорости приватизации. В процессе приватизации применялись положительные практики из Чехии и бывшей ГДР. Венгерский опыт пригодился при привлечении иностранных инвесторов.Эстония поставила задачу максимально быстро интегрироваться в Европейский Союз (уже в 1993 году она стала членом Совета Европы). Этой цели была подчинена ориентация на законодательство Германии. Для того, что соответствовать стандартам ЕС, она просто приняла немецкие Гражданский и Торговый кодексы.Важную роль в выработке стратегии сыграли внешние эксперты. Главным советником правительства Марта Ларра стал экономист из Гарвардского университета Ардо Ханссон, позже занявший пост президента Банка Эстонии.Одно дело наметить путь, другое – качественно пройти по нему. Чтобы исполнить задуманное, в начале 1990-х в Эстонии была проведена радикальная административная реформа – правительство Ларра просто уволило фактически всех госслужащих и набрало новый состав органов госуправления на конкурсной основе. Число министерств при этом было сокращено на 30%.«Мы пытались покончить с системой принятия решений, основанной на личных взаимоотношениях и политическом манипулировании, характерном для советского периода и сохранившемся в переходный период. Старорежимная социалистическая администрация была замещена на представителей молодого поколения, не испорченных прошлым», — написал в своих воспоминаниях об административной реформе Март Ларр.Проведя административную реформу, эстонское правительство получило не только эффективных управленцев для реализации курса на реформы, но и нанесла серьезный удар по коррупции.Смена поколений позволила вычеркнуть из экономических процессов коммунистические элиты и избежать разрастания коррупции, которая была и остается проблемой для Беларуси, России и большинства других республик бывшего СССР. Можно еще раз посмотреть, где находится Эстония и они в рейтингахВо времена Советского Союза Эстонская ССР обладала одной из самых современных и конкуретоспособных промышленностью, представленной пищевой, машиностроительной, целлюлозно-бумажной отраслями, развитым легпромом и мощным энергетическим сектором. Тем не менее уже тогда, отдавая отчет, что на западных рынках ей будет трудно конкурировать, правительство приняло решение о массовой приватизации и структурной перестройке.Созданное при поддержке немецкого министерства финансов Агентство приватизации уже к 1994 году продало 80% предприятий госсектора (без учета транспорта и коммунального хозяйства). 40% государственных предприятий достались иностранным собственникам. Частники оперативно переориентировали предприятия на западные рынки — если в начале 1990-х годов на Запад уходило до 5% продукции эстонской промышленности, то в конце 1990-х – уже 80%.Сотрудники предприятий, которые не выдерживали конкуренцию и закрывались (власти Эстонии отказались субсидировать неэффективные производства), пополнили стремительно развивавшийся с конца 1980-х годов малый и средний сектора, став частью процесса структурного реформирования эстонской экономики. После развала СССР промышленность Эстонии давала в ней 40%, услуги – 23%, сельское хозяйство – 15%, торговля – 8%, строительство – 7% и транспорт – 6%. В 2018 году расклад выглядел уже так: услуги – 42%, промышленность – 20%, транспорт и торговля – по 13%, строительство – 7% и сельское хозяйство – 3%.В наши дни примерно 65% занятых в экономике жителей Эстонии работают в сфере обслуживания и 32% — в промышленности. В пятерку крупнейших по выручке в 2019 году компаний Эстонии входили, в частности, государственный энергетический холдинг Eesti Energia, крупнейший на Балтике морской перевозчик Tallink Grupp, торговые конгломераты NG Investeeringud, Tallinna Kaubamaja Grupp и NT Bunkering.Можно ностальгировать по фабрике «Калев», проданной Orkla, и обанкротившейся и закрытой Кренгольмской мануфактуре, являвшимися такими же символами Эстонии, как для Беларуси МАЗ и МТЗ. А можно сравнить показатели по валовому доходу на душу населения.Эстония – мировой пример в диджитализации экономики. Реформы в этой сфере начинались за десять лет до того, как в Беларуси появился декрет о ПВТ. И самое главное, они изначально ориентировались не на узкую группу бизнесменов и их сотрудников, а на все население страны.Эстонцы начали цифровизацию во второй половине 1990-х годов с реализации госпрограммы по обеспечению всех школ компьютерами и интернетом и обязательным изучением в них информационных технологий, а продолжили в 2000-х годов еще одной программой, целью которой стал бесплатный wi-fi во всех населенных пунктах страны и бесплатные образовательные курсы для населения. Это создало базу для внедрения новых технологий в повседневную жизнь — применять электронные подписи, подавать налоговые декларации, смотреть медицинские карты и участвовать в выборах. Очередными этапами реформ стала программа цифрового гражданства – планируется, что к 2025 году количество е-резидентов Эстонии составит 10 млн человек, что в восемь раз больше количества граждан.«Диджитализация», «электронное правительство» — это еще один удар по коррупции.В Беларуси до сих пор не появилось ни одного стартапа-«единорога» (стоимостью 1 млрд. долларов и выше). А в Эстонии их уже несколько — Skype, Transferwise, Bolt, Paxful и Verif.