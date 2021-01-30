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От нефти и политических «поцелуев» к сарказму – беларусская тематика российских СМИ

30.01.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

От нефти и политических «поцелуев» к сарказму – беларусская тематика российских СМИ
Фото: скриншот с сайта kommersant.ru
Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Российские СМИ традиционно выступают с формальной поддержкой беларусской власти. Но при этом не забывают упомянуть её ошибки, подчёркивая роль России как стабилизирующего фактора, в том числе на внешнем поле. Однако последние недели всё более явно отслеживаются новые акценты – сарказм и демонстрация бесперспективности разговоров о беларусских интересах в контактах с РФ.

Так, например,

• «Коммерсантъ» подчёркивает «антироссийскую» направленность беларусских программ по развитию собственной нефтетранспортной системы, предлагая такой тезис в качестве фонового объяснения неудачи беларусской делегации по переговорам о цене транзита и компенсации за грязную нефть;

• активно обсуждается развитие политического кризиса и подчёркивается неспособность официального Минска идти на диалог. При этом уже упомянутый «Коммерсантъ» вновь начинает «подсвечивать» отдельных лидеров. На данном этапе – Марию Колесникову;

• деятельность оппозиции (в первую очередь, окружения Тихановской) преподносится как работа несамостоятельных фигур, которые сконцентрировались на просьбах о помощи от стран ЕС и США и радуются любым ограничениям и санкциям в адрес Беларуси. Например, решению перенести ЧМ по хоккею;

• саму Тихановскую «понизили» в ранге, называя уже просто оппозиционным политиком. Тезис запускает «Россия 1», но по дате это совпадает с упоминанием Колесниковой «Коммерсантом»;

• Проводятся параллели между беларусскими и российскими протестами, Тихановской и Навальным, подчёркивая при этом относительную слабость первой – не решилась вернуться. То есть, в общем тезисном поле «иностранное вмешательство», Навальный подаётся как часть политики Запада, но более сильная и яркая фигура.

Отдельно создаётся контраст на тезисах «думать о беларусах» – на фоне подчеркнутой радости Тихановской от переноса хоккейного чемпионата акцентируется решение официального Минска направить на соревнования сборную, как демонстративная забота о спортсменах и зрителях.

Таким образом, российские СМИ подталкивают свою аудиторию к выводам о том, что:

• Беларусская власть слаба и не может эффективно действовать без поддержки России. При этом Лукашенко безуспешно пытается работать против российских интересов в регионе (тема нефти) и требовать деньги у Кремля;

• Беларусская оппозиция несамостоятельна, недееспособна и не может выступать как сила, представляющая интересы Беларуси;

• Параллель – Тихановская и Навальный – неявно задает ещё одну параллель: Лукашенко и Путин, где есть более сильный оппозиционер, который всё равно проигрывает более сильному президенту.
 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно российские СМИ уделяют повышенное внимание действиям беларусских властей, оппозиции и взаимоотношениям Беларуси и России. Особый интерес вызвало...
 
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