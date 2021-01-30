ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белавиа» меняет условия переоформления билетов в некоторые города

30.01.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» меняет условия переоформления билетов в некоторые города

Белорусский национальный авиаперевозчик сообщил об изменении условий переоформления билетов в некоторые города. Об этом сообщает сайт «Белавиа».

Это касается рейсов из Минска и обратно в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Ашхабад и Ригу. По иным маршрутам, которые не вошли в этот список, срок обращения за внесением изменений тот же, до 31 марта текущего года.

Там уточнили, что пассажиры могут один раз изменить дату полета без дополнительных сборов, если рейс будет отменен, либо же один раз изменить маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы «Белавиа Лидер». Изменить направление путешествия можно будет, только если рейс отменят, а изменение маршрута будет соответствовать правилам выбранного тарифа.

Что нужно делать, чтобы обменять билет, читайте на сайте авиаперевозчика.

Фото pixabay


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский национальный авиаперевозчик сообщил об изменении условий переоформления билетов в некоторые города. Об этом сообщает сайт «Белавиа». Это касается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автокатастрофа в Самарской области: столкнулись три авто, погибли 12 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by