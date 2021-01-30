«Белавиа» меняет условия переоформления билетов в некоторые города

Источник материала: ОНТ

Белорусский национальный авиаперевозчик сообщил об изменении условий переоформления билетов в некоторые города. Об этом сообщает сайт «Белавиа».

Это касается рейсов из Минска и обратно в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Ашхабад и Ригу. По иным маршрутам, которые не вошли в этот список, срок обращения за внесением изменений тот же, до 31 марта текущего года.

Там уточнили, что пассажиры могут один раз изменить дату полета без дополнительных сборов, если рейс будет отменен, либо же один раз изменить маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы «Белавиа Лидер». Изменить направление путешествия можно будет, только если рейс отменят, а изменение маршрута будет соответствовать правилам выбранного тарифа.

Что нужно делать, чтобы обменять билет, читайте на сайте авиаперевозчика.

Фото pixabay





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