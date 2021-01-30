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ДТП с микроавтобусом в Самарской области: погибли 11 человек (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Жертвами ДТП с участием микроавтобуса стали одиннадцать человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Ранее правоохранители сообщали о шести погибших, источники областного МЧС докладывали о пяти погибших и 11 пострадавших.
Авария случилась вечером на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал», возле села Заборовка Сызранского района. Столкнулись пассажирский микроавтобус Citroen, легковой автомобиль Chevrolet Niva и грузовой автомобиль DAF.
Спасатели деблокировали людей, которых зажало внутри транспорта. Ведется проверка, выясняются причины аварии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Фото: СК по Самарской области России
Видео: телеграм-канал @tv360ru
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Жертвами ДТП с участием микроавтобуса стали одиннадцать человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного...
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