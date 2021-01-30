ДТП с микроавтобусом в Самарской области: погибли 11 человек (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Жертвами ДТП с участием микроавтобуса стали одиннадцать человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ранее правоохранители сообщали о шести погибших, источники областного МЧС докладывали о пяти погибших и 11 пострадавших.

Авария случилась вечером на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал», возле села Заборовка Сызранского района. Столкнулись пассажирский микроавтобус Citroen, легковой автомобиль Chevrolet Niva и грузовой автомобиль DAF.

Спасатели деблокировали людей, которых зажало внутри транспорта. Ведется проверка, выясняются причины аварии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото: СК по Самарской области России

Видео: телеграм-канал @tv360ru





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