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ДТП с микроавтобусом в Самарской области: погибли 11 человек (ВИДЕО)

30.01.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жертвами ДТП с участием микроавтобуса стали одиннадцать человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. 

Ранее правоохранители сообщали о шести погибших, источники областного МЧС докладывали о пяти погибших и 11 пострадавших. 

Авария случилась вечером на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал», возле села Заборовка Сызранского района. Столкнулись пассажирский микроавтобус Citroen, легковой автомобиль Chevrolet Niva и грузовой автомобиль DAF.

Спасатели деблокировали людей, которых зажало внутри транспорта. Ведется проверка, выясняются причины аварии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото: СК по Самарской области России

Видео: телеграм-канал @tv360ru


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Жертвами ДТП с участием микроавтобуса стали одиннадцать человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного...
 
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