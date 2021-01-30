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Инвестиции в будущее: делегаты подготовили предложения для Всебелорусского форума

30.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рост экспорта и доходов. Делегаты Всебелорусского народного собрания от города Минска подвели итоги пятилетней работы, передает телеканал «МИР 24».

«Начиная непосредственно от экономики, заканчивая вопросами экологии, воспитания, образования, здравоохранения. Сегодняшним собиранием мы подводим итог этим всем предложениям, формулируем их в планах развития города», – сказал заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Артем Цуран.

«Очень интересное предложение – расширение использования семейного капитала. Мы эти предложения внесли. И уже сегодня Министерства труда и социальной защиты прорабатывает новый проект, куда включены данные предложения. В частности, использование средств семейного капитала на средства технической реабилитации для того, чтобы дети с инвалидностью больше адаптировались к условиям жизни», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан.

Минск на Всебелорусском народном собрании представят 366 делегатов. Форум пройдет 11-12 февраля. На нем утвердят план социально-экономического развития на ближайшие пять лет.



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Теги: Минск
 
 
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Минск на Всебелорусском народном собрании представят 366 делегатов. Форум пройдет 11-12 февраля.
 
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