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Инвестиции в будущее: делегаты подготовили предложения для Всебелорусского форума
30.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рост экспорта и доходов. Делегаты Всебелорусского народного собрания от города Минска подвели итоги пятилетней работы, передает телеканал «МИР 24».
«Очень интересное предложение – расширение использования семейного капитала. Мы эти предложения внесли. И уже сегодня Министерства труда и социальной защиты прорабатывает новый проект, куда включены данные предложения. В частности, использование средств семейного капитала на средства технической реабилитации для того, чтобы дети с инвалидностью больше адаптировались к условиям жизни», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан.
Минск на
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Минск на Всебелорусском народном собрании представят 366 делегатов. Форум пройдет 11-12 февраля.
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