Четыре дачи с хорошим ремонтом и удобствами не дороже 30 тысяч долларов в пределах 30 км от МКАД

Источник материала: Tut.by

Как известно, дачу выгодно покупать зимой — в несезон они обычно несколько дешевле. Для тех, кто мечтает о хорошей даче, сейчас тем более благоприятное время для покупки, так как цены на недвижимость в последнее время просели. Нашли для вас несколько классных вариантов в пределах 29 км от МКАД — капитальные дома со всеми удобствами и с благоустроенной территорией. И все — не дороже 30 тысяч долларов.

В 10 км от МКАД за 21 900 долларов

Этот дачный домик был построен в 1958 году из сруба и позже оштукатурен, крыша — из шифера. Общая площадь постройки — 57,6 кв. м. В доме есть электричество, сезонная вода (есть бойлер), местная канализация. Отопление — печное.





На первом этаже дома расположены две комнаты, кухня, душевая, санузел, выход в погреб. На втором этаже — две комнаты, камин. Для отдыха на свежем воздухе построена большая терраса.









Участок — 5,76 сотки, на котором расположены хозпостройка для хранения инвентаря и баня (две трети готовности). Предусмотрено место для парковки авто. Территория со всех сторон огорожена.

Участок ухоженный, засажен плодоносящими кустарниками и деревьями, ягодами, декоративными растениями.













Дача находится в СТ «Асеевка» Минского района. До товарищества можно добраться на автобусе, электричке.

В 25 км от МКАД за 22 тысячи долларов

Дом построен в 2015 году из газосиликатных блоков, утеплен и оштукатурен. Материал крыши — еврошифер. Общая площадь постройки — 71,4 кв. м. Электричество есть, вода в доме сезонная, канализация — местная, отопление — печное.









Внутри дом отделан вагонкой. Ванна, душ и туалет находятся внутри здания.

Участок — 4,8 сотки, засажен деревьями и кустарниками.

















Дача находится в СТ «Монтажник-82» Минского района, в полукилометре от аг. Петришки. Добраться можно на электричке (10 минут пешком от станции Радошковичи либо на маршрутках, которые ходят каждые полчаса круглый год.

В 8 км от МКАД за 29 700 долларов

Дом — сборно-щитовой, крыша — из ондулина. Общая площадь постройки — 70 кв. м. Отопление — печное, электричество есть, вода — сезонная, канализация — местная.













В доме помимо жилых комнат есть погреб, душевая и санузел. Плюс еще один санузел с умывальником расположен в хозпостройке.













Участок — 4,91 сотки. Засажен декоративными и плодовыми растениями. Территория огорожена забором.

Дача находится в СТ «Здоровье-67» Минского района. Добраться можно на маршрутке или электричке (станция в 3 км).

В 29 км от МКАД за 29 900 долларов

Дом построен в 2018 году из газосиликатных блоков, обшит сайдингом. Крыша — металлочерепица. Площадь постройки — 160 кв. м. Электричество есть, вода — из скважины, канализация — местная. Отопление — электрическое.





На первом этаже в доме расположены кухня-гостиная, веранда, прихожая, санузел. В санузле и прихожей — «теплый пол». Потолки высотой до 3,4 м. На кухне — полный набор необходимой бытовой техники. Также в ванной установлена стиральная машина. На втором этаже — две спальни.









Участок — 5,5 сотки. Есть насаждения.

Дача находится в СТ «Березка» Воложинского района. Добраться можно на электричке и маршрутке.







