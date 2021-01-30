Полный обзор Xiaomi Redmi 9T и Poco M3 за 549 рублей

Источник материала: Tut.by

Недавно в Беларуси начались официальные продажи двух новых смартфонов компании Xiaomi — Redmi 9T и Poco M3. Забегая немного наперед, скажу: устройства являются практически братьями-близнецами, да и стоят одинаково, 549 рублей. Провел с аппаратами несколько дней и делюсь впечатлениями. Спойлер: девайсы стоящие, можно брать.



Poco M3 слева, Redmi 9T справа

Дизайн — едва ли не единственное видимое различие между телефонами

Poco M3 вышел в ноябре прошлого года, Redmi 9T — совсем «свежий» смартфон, его глобальные продажи начинаются в январе. Несмотря на это, аппараты схожи практически по всем аспектам, кроме основной камеры и дизайна задних панелей.

На фото ниже Poco M3 в синем цвете и Redmi 9T в сером. На официальном сайте одного из фирменных магазинов бренда в Беларуси говорится, что в случае с Redmi 9T корпус сзади покрыт «нанопокрытием, защищающим от брызг», на котором также не остаются следы от пальцев.





По факту, тактильной разницы между обоими телефонами нет: задние крышки слегка ребристые и полностью пластиковые. Весят новинки одинаково, 198 граммов. Да и в толщину составляют по 9,6 миллиметра. Но назвать устройства гигантами при этом не получается. Да, они явно не маленькие, но и в карман джинсов помещаются без особого труда. В общем, все нормально.

Дизайнерское оформление задних панелей, как по мне, в обоих случаях симпатичное. Лично мне больше нравится Redmi 9T, но это дело вкуса. Допускаю, что кого-то огромная надпись с названием бренда на Redmi 9T может отпугнуть. С лицевых сторон различий между девайсами нет.





Что еще хорошего в смартфонах: во-первых, стереодинамики. У моделей ценой в районе 200 долларов такое встречается нечасто. Спикеры звучат громко, не скрипят и не захлебываются даже на максимальной мощности. Поймите правильно: говорить о суперкачесте звука не приходится (банально не хватает низких частот), но смотреть видеоролики в YouTube становится просто приятнее.





Из других приятных фишек — слоты для одновременной установки сразу двух nanoSIM-карт и карты памяти microSD. Не отказались и от 3,5-мм разъемов для наушников и даже ИК-порта для управления домашней техникой. Не забыли и о традиционных для аппаратов Xiaomi комплектных прозрачных чехлах.

О сканерах отпечатков пальцев в клавишах питания на боковых гранях особенно ничего и не расскажешь. Просто работают нормально: прикладываешь палец, ждешь около секунды (все-таки площадь считывающей поверхности не самая большая) и телефоны разблокируются.





В общем: у телефонов с ценой в районе 200 долларов придраться практически не к чему. В активе весь «обязательный набор» вроде строенного слота для симок и карты памяти, джека для наушников и пластиковых «задников». Из особенностей, которых пока нет у конкурентов, — стереодинамики. К недостаткам, и то с натяжкой, получится отнести вес и толщину. Но опять же: этот момент с лихвой компенсируется батареями повышенной емкости. Об этом чуть позже.

Экраны — ок, но без излишеств



Poco M3 слева, Redmi 9T справа

Тут также обошлось без сюрпризов — в Poco M3 и Redmi 9T установлены одинаковые панели на 6,53 дюйма с IPS-матрицами (60 Гц). Важно! Разрешение тут — Full HD+, а не HD+. Это дает показатель в 395 ppi. Снова вспоминаем про цену в 200 долларов — для девайсов из этой категории отличный показатель! Короче говоря, с детализацией картинки проблем — никаких. Но оно и понятно: даже в флагманских моделях до сих пор зачастую встречаются дисплеи с Full HD+.

А вот с качеством изображения все уже не так радужно. Может быть, подобный эффект складывается после перехода с топового устройства (к тестированию Redmi 9T и Poco M3 я приступил сразу после обзора Samsung Galaxy S21 Ultra), но мне немного не хватает максимальной яркости. Хотя сравнение, скажем прямо, некорректное.



Poco M3

По замерам GSMArena , в Poco M3 пиковая яркость составляет 439 нит. Грубо говоря, в помещении комфортно пользоваться устройством получается при яркости в 80%. А еще, когда смотришь на панели телефонов под углом, они слегка блекнут. Зато на панели «с завода» нанесены защитные пленки.

Для сравнения: судя по замерам все той же GSMArena, в Xiaomi Poco X3 пиковая яркость составляет 631 нит, в Redmi Note 9S — 576 нит. С другой стороны, это устройства более высокого класса с соответствующей ценой. Так что в целом экранами Poco M3 и Redmi 9T я вполне доволен.



Poco M3

Ну и опять же — следует постоянно держать в голове мысль, что Poco M3 и Redmi 9T стоят 200 долларов! За такие деньги предложить что-то существенно качественнее конкуренты тоже вряд ли смогут.

Что с производительностью

Poco M3 и Redmi 9T работают на уже не самом свежем Snapdragon 662 (11-нм техпроцесс). У нас продаются версии с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища (UFS 2.2). Операционная система — Android 10 с оболочкой MIUI 12.





В AnTuTu гаджеты набирают в районе 180 тысяч баллов. В общем-то, немного. Ну а если не отталкиваться от эфемерных синтетических баллов, а оценить реальное быстродействие? Скажу прямо: смартфоны не самые шустрые. И непонятно, дело в ограничениях аппаратной платформы или оптимизации прошивки. Предположу, что все же с последним — со смартфонами Xiaomi подобное случается частенько. То есть после одного-двух обновлений ситуация вполне может поменяться в лучшую сторону.

Но прямо сейчас иногда случаются «затупы» при проигрывании анимаций — скажем, при закрытии ранее запущенных приложений специальной кнопкой в меню многозадачности или при открытии ленты новостей Google на крайнем слева рабочем столе. При этом с играми, требующими больше ресурсов системы, ситуация, как ни странно, нормальная. После установки COD Mobile играть на средних настройках было комфортно. Признаться, fps замерять я не стал, но и просадок по частоте кадров замечено не было.

Так что со случайными «фризами» в интерфейсе винить, вероятно, все же стоит прошивку. Похожая ситуация была с Redmi Note 9S. Когда телефон только попал к нам на обзор, наблюдалась похожая проблема. А с Redmi Note 9 Pro, который вышел чуть позже, затруднений никаких не возникло. И это притом что аппаратная платформа у этих девайсов полностью повторялась.









В конце прикладываю скриншоты с результатами Redmi 9T (первый в паре) и Poco M3 в тесте на троттлинг — то есть падение производительности под длительной нагрузкой. Разница между аппаратами незначительная. Приятным бонусом стало то, что даже при таком тесте девайсы почти не нагрелись: задние панели корпуса лишь слегка потеплели.

Бешеная автономность

Вот где смартфоны показывают себя с лучшей стороны и работают во всю мощь. В девайсах установлены батареи емкостью в 6000 мАч — разрядить их за день очень трудно. Например, забрав аппараты на тест, я активировал их, обновил приложения, установил синтетические тесты и прогнал по несколько раз. Потом съездил в офис, на обратном пути поснимал на основные камеры гаджетов. Вечером поиграл в COD. За все это время девайсы не разрядились, осталось около 40% заряда.

Обратимся к уже упоминавшейся выше GSMArena . В комплексном тесте автономности ресурса, в котором участвуют все смартфоны, которые когда-либо обозревались изданием, Poco M3 (а значит, и Redmi 9T) занял третье место с результатом в 154 часа.

Зафиксируем мысль: в рейтинге с более чем семьюстами смартфонами, проходившими тестирование в течение нескольких лет, новинки Xiaomi заняли третье место — превосходный результат! При нормальном использовании они наверняка протянут по два (а может, и два с половиной) дня без подключения к розетке.

Хотя и ложка дегтя все же есть. На полный заряд батареи Poco M3 комплектным адаптером питания на 22,5 ватта уходит три часа. То есть формально зарядка ускоренная, но из-за увеличенной емкости батареи назвать ее такой по факту сложно.

Камеры

Основные камеры — другое существенное различие между Poco M3 и Redmi 9T. В первом смартфоне используются фотомодули разрешением в 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп (макро и глубина). Во втором к ним добавляется «ширик» на 8 Мп. То есть телефон с точно такой же ценой (549 рублей) получает больше возможностей в фотосъемке.



Слева Redmi 9T, справа Poco M3

Как по мне, после этого выбирать Poco M3 особого смысла нет. Не поймите неправильно: хуже по какому-либо из параметров, о которых я рассказывал выше, девайс точно не становится. Но если между ними нет разницы в стоимости, то зачем заведомо выбирать устройство, уступающее другому?

И тем не менее: по умолчанию оба гаджета снимают в разрешении 12 Мп, комбинируя четыре соседних пикселя в один, но увеличенного размера. В активе и функция автоматического HDR, есть автофокус. Снимать видео гаджеты могут максимум в разрешении Full HD, причем переключаться с одной камеры на другую (в случае с Redmi 9T) не получится.

Ниже — серия кадров, сделанных на Poco M3 и Redmi 9T на полностью автоматических настройках. Первыми в парах всегда следуют кадры с Poco M3:

































Описать качество фото можно так: соответствует классу устройств. То есть днем при нормальном освещении все вполне нормально — хватает даже детализации мелких объектов, цветопередача «ровная», не слишком теплая и не слишком холодная.

А это — фотографии с ультраширокоугольной камеры Redmi 9T. Скажем прямо, «не фонтан»:









Вечером снять что-то вразумительное без «ночного режима» сложно. Но в целом от девайсов я ожидал меньшего. Конечно, о каком-либо качестве в детализации, особенно если приблизить снимок, речи не идет. А еще кадры иногда получаются замыленными. Но цветовая палитра мне нравится. В общем, поделиться подобным «ночным» снимком в соцсети вполне можно.

Первыми в парах всегда следуют кадры с Poco M3:









































Резюме

Смартфоны уже продаются в Беларуси. За версии с 4/128 ГБ независимо от модели в официальной продаже просят 549 рублей (210 долларов). Стоят ли аппараты этих денег? Определенно да. Все-таки главный плюс в виде аккумуляторов на 6000 мАч делает свое дело: девайсы реально не подзаряжать по два, а то и два с половиной дня.





Второй плюс, который, как правило, редко есть у смартфонов начального класса, это стереодинамики. Звучат громко и чисто, причем даже на максимальной громкости. Смотреть YouTube становится куда приятнее. О наличии деталей вроде возможности работы сразу с двумя симками и картой памяти или поддержке Wi-Fi на частоте в 5 ГГц упоминать в случае с Poco M3 и Redmi 9T даже как-то неловко — все эти «навороты» в активе.

Из нейтральных моментов — производительность и камера. Условно говоря, поразить мощностью смартфоны не смогут, но и узким местом «начинка» также вряд ли станет. Хотя оптимизация для более плавной работы с интерфейсом все-таки не помешала бы. При этом поиграть выйдет, но на средних или минимальных настройках.

С камерой все достаточно просто: для девайсов за 200 долларов качество фото особых претензий не вызывает. Но если не делать скидку на стоимость, то некоторые замечания есть (вечерние кадры достаточно сильно шумят).

И еще один момент: с учетом того, что девайсы стоят одинаково, особого смысла в покупке Poco M3 при наличии Redmi 9T, на мой взгляд, нет. Ведь последний за ту же сумму предлагает буквально все то же самое, что и М3, плюс ультраширокоугольную камеру. Конечно, намного хуже от ее отсутствия М3 не становится, но с учетом одинаковой цены немного теряется на фоне «редми».

За предоставленные на тест смартфоны благодарим представителя компании Xiaomi в Беларуси . Компания не видела материал перед публикацией и не могла повлиять на итоги тестирования.