Из принца в полоумного сексоголика. Что происходит с голливудской звездой Арми Хаммером

Источник материала: Tut.by

34-летний американский актер Арми Хаммер известен ролями принцев («Белоснежка: месть гномов») и рафинированных представителей элиты («Социальная сеть»). Последней громкой работой Хаммера была роль в тонком, чувственном фильме Луки Гуаданиньо «Назови меня своим именем». Но уже несколько недель весь мир обсуждает не актерские таланты Арми, а подробности чудовищного секс-скандала, который как будто открывает нам его с совершенно другой стороны. Разбираемся, как прекрасный принц превращается в опасного сексоголика на глазах у изумленной публики.

Все началось еще в 2020 году. Летом, сразу после того, как Хаммер и его жена Элизабет Чеймберс отпраздновали десятилетие свадьбы, в Сети появились скриншоты переписки актера с русской девушкой под ником Dominastya. Девушка утвереждала, что три года состояла в переписке с актером, и она носила очень личный характер с легким оттенком БДСМ.

СМИ мгновенно подхватили эту новость, но мало кто поверил в подлинность переписки. Однако по удивительному совпадению через несколько месяцев Хаммер и Чеймберс объявили о разводе.

Вскоре об этом забыли, но 2021 год буквально взорвал общественность новой волной скандала.

10 января в Twitter были опубликованы переписки Арми с несколькими девушками, в которых актер рассказывает, что чувствует себя настоящим каннибалом, и как бы ему хотелось «попробовать этих девушек». В переписках видно, что девушки сначала вообще сомневаются в подлинности аккаунта актера, но он присылает им в доказательство несколько личных кадров. В комментариях к этим постам появляются новые и новые примеры переписок актера с другими девушками и детали очень и очень странных фантазий, которые он просит с ним разделить.

Например, он требует, чтобы девушки отказывались от стоп-слов (обязательная составляющая в БДСМ-отношениях) в процессе секса, чтобы актер смог делать с ними все, что ему захочется.

Общественное мнение опять разделяется, многие не верят в то, что это может быть правдой.

И буквально через два дня, уже не скрывая своего имени, журналистка Джессика Энрикес, встречавшаяся с актером в сентябре 2020 года, заявляет: «Если вы еще сомневаетесь в том, что эти сообщения подлинные (а они подлинные), то стоит задуматься, почему мы все еще ставим под сомнения слова жертв, а не абьюзера».

Ровно на следующий день после этого заявления Арми убирают из актерского состава новой комедии с участием Дженнифер Лопес. Актер говорит, что не будет комментировать оскорбительные и ложные обвинения, но из-за реакции общественности на эту ложь вынужден отказаться от съемок. После этого актер также отказывается от съемок в сериале Gaslight, ссылаясь на нестыковки в расписании. Киностудии никак не комментируют действия актера.

14 января в сети появляются красноречивые видео, на которых Хаммер пьет за рулем и слизывает с ладони белые кристаллы (предположительно наркотического вещества).

Чуть позже достоянием общественности становится содержание закрытого личного аккаунта актера с 16 подписчиками, в которых он делится с самыми близкими друзьями подробностями своей жизни. Например, фото отрицательного теста на наркотики, который он сдавал, чтобы иметь возможность увидеться с детьми, и подпись, которая свидетельствует о том, что он сам не ожидал такого результата, потому что принимал наркотики накануне.

Не верить тому, что этот аккаунт ведет сам актер, уже не получится. Через несколько дней после «слива» его содержания, Хаммер принес публичные извинения и сам подтвредил подлинность аккаунта.

Что Арми Хаммер планирует делать дальше — неизвестно. Пока точно понятно только то, что принцем из волшебной сказки в глазах зрителей он уже не будет никогда.