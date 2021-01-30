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Блогер питался только картошкой, чтобы похудеть и сэкономить. Вот результат

30.01.2021 08:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Youtube-блогер Роб Ривера решил поэкспериментировать с диетами — так, чтобы похудеть достаточно быстро, но при этом дешево и без ощутимого вреда здоровью. Роб решил неделю питаться только картошкой.


В целом этот овощ относят к диетическим продуктам, если его не жарить в масле, а запекать, и употреблять без жирных соусов и калорийных добавок. Кроме того, в составе картофеля есть клетчатка, белок и полезные микроэлементы.

Целую неделю Роб питался только картофелем без соли и масла, пил чай и кофе без сахара. В начале эксперимента он весил 62 килограмма, обхват талии составлял 78 см. Спустя несколько дней блогер стал чувствовать себя плохо, появилась слабость и головокружения. После обсуждения этой ситуации с врачом он стал добавлять к картофелю щепотку соли и немного фруктов в рацион, чтобы получать глюкозу и электролиты, без которых он чувствовал себя очень ослабленным.

Спустя неделю оказалось, что Роб похудел на 3 килограмма и потерял 2 сантиметра в талии. В целом, он достиг бы такого результата на любой диете с резким недостатком калорий и чувствовал бы себя таким же ослабленным, потому что для здоровой потери веса необходимо соблюдать баланс КБЖУ и не стремиться к волшебному похудению за неделю или месяц.


Обращаем ваше внимание, что длительное следование любой низкокалорийной диете опасно для вашего здоровья, и далеко не все эксперименты стоит повторять в реальной жизни. А вариант такой картофельной диеты можно использовать для разгрузочных дней. 

 
 
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