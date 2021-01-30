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Если свекровь - монстр. Звезды, у которых взаимная ненависть с мамами своих мужей

30.01.2021 08:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отношения с обретенными после свадьбы родственниками не у всех складываются гладко. Звездные семьи — не исключение. Ни громкое имя, ни статус, ни пентхаус на Манхеттене не способны уберечь вас от нарушения границ и вмешательства во внутренние дела семьи со стороны матери мужа, если она уверена: не для вот этой вот она свою ягодку растила. Кто же из звездных невесток пострадал в отношениях со свекровью?

Анджелина Джоли

В браке с Бредом Питтом у Анджелины все было прекрасно. Помимо двух вещей: волны ненависти от поклонников бывшей Питта, всеобщей любимицы Дженнифер Энистон, и откровенной нелюбви его мамы — Джейн Питт.

Прежде всего, Джейн и Дженнифер Энистон удалось наладить настолько хорошие отношения, что даже на свою следующую свадьбу с Джастином Теру Энистон пригласила бывшую свекровь. Разумеется, так же хорошо относиться к Джоли после такого некрасивого разрыва у Джейн вряд ли бы получилось. Но ни она, ни отец Питта — Уильям, и не стремились к этому, равно как и Анджелина.

Инсайдеры рассказывали, что женщины постоянно ссорились, Анджелине не нравилось вмешательство в дела семьи и постоянные советы. Джейн и Уильям Питты считали Анджелину неподходящей партией для своего сына, о чем не стеснялись ей открыто заявлять во время редких встреч.


Фото: film.ru

Появление детей еще сильнее усугубило ситуацию. Свекровь была против методов воспитания невестки, которая позволяла детям буквально всё, в том числе без причины прогуливать школьные занятия и самостоятельно определять свою гендерную принадлежность.

После того, как дочь Джоли и Питта Шайло заявила, что теперь она мальчик, бабушку чуть удар не хватил. И виноватой во всем она считала Анджелину, продолжая покупать Шайло девчачью одежду и настаивать на том, чтобы ребенок бросил заниматься глупостями. Словом, всё было не то и не так.

После развода Джейн Питт должна была бы вздохнуть с облегчением и забыть Джоли, но она не раз заявляла, что никогда не простит бывшую невестку за разрушенную семью и разбитое сердце своего сына.

Ирина Шейк

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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