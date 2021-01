Эксклюзивы Xbox в 2021 году. Не пусто, но и не густо

Источник материала: Onliner Cегодня поговорим про эксклюзивы, которые ждем на платформе Xbox в 2021 году. Сразу же стоит оговориться, что эксклюзивы эти довольно условные и в большинстве своем консольные. Это значит, что на других игровых приставках они не выйдут либо выйдут спустя какое-то время. Многие из названных игр будут выходить также для персональных компьютеров. Это стандартная практика для Microsoft, так что обольщаться эксклюзивностью не стоит.

Отметим также, что крупных эксклюзивов ожидается не много. Эпидемия все еще в разгаре, а ситуация с Cyberpunk 2077 заставит многих разработчиков пересмотреть свои планы. Потому возможны переносы многих игр на 2022 год. Как уже случилось в случае с переносом Hogwarts Legacy, на которую у меня в этом году было много надежд.

Громких релизов от Bethesda в этом году тоже особо ждать не приходится. Про Starfield мы уже давно ничего не слышали, когда выйдет новая Fable или шестая TES, предположить сложно.

S.T.A.L.K.E.R. 2

«Ждалкер 2», скорее всего, в 2021 году не выйдет. Но я хочу в это верить. В конце 2020 года был опубликован первый официальный тизер на движке игры, мы узнали имя главного героя — Скиф, а журналисты IGN в описании тизера предположили, что игра выйдет где-то в 2021 году. Но Захар Бочаров, пиарщик игры, написал, что это только догадка журналистов — даты релиза у «Сталкера» пока нет.

Пока, кроме тизера, информации не много. Но нам обещают, что он в полной мере передает ощущения, которые смогут испытать игроки — «быструю смену окружения, зловещие пейзажи и постоянное плохое предчувствие». Еще знаем, что в игре будет 4K, трассировка лучей на Series X и офигенная модель батона. Жду

Halo Infinite

Этому переносу я был только рад. Halo Infinite должна была стартовать вместе с новым поколением консолей. Но трейлеры фанатам не очень понравились. Блокбастер отправили на доработку, теперь он выйдет где-то под закат 2021 года. Надеюсь, что в отличном качестве и ситуация с польским «Киберпанком» не повторится.

Впрочем, не удивлюсь, если игру перенесут на 2022 год. Из студии разработки ушли несколько руководящих сотрудников, это может говорить о серьезной смене направления в разработке. А с учетом удаленки из-за пандемии многие игры испытывают задержки в процессе создания. Так что будет время познакомиться с приключениями Мастера-чифа. Благо всю хронологию Halo можно изучить в библиотеке Game Pass.

The Medium

Психологический хоррор «Медиум» от третьего лица выйдет уже совсем скоро, в конце января. Нам предстоит открыть темную тайну на заброшенном коммунистическом курорте, которую способен разгадать только медиум. Человек с уникальными экстрасенсорными способностями.

Раскрывать секреты придется решением головоломок в двух параллельных реальностях. Одновременно. В этом фишка игры от поляков из Bloober Team. Главная героиня, Марианна, способна перемещаться в потусторонний мир. Там она может встречать духов, которые потерялись по пути в загробную жизнь.

Разработчики обещают взрослую и неоднозначную в моральном отношении историю, где у всего есть обратная сторона. Насколько получилась эта история? Судя по оценкам на Metacritic (игра вышла 28 января), не очень. У игры там средний балл в районе 73.

Microsoft Flight Simulator

Симулятор пилота в особых представлениях не нуждается. Игра на некоторое время стала хитом стриминговых площадок, получила много наград под закат 2020 года. А летом 2021-го появится и на консолях Xbox Series X|S.

От легкомоторных до широкофюзеляжных самолетов, детализированный и невероятно реалистичный мир, в котором можно даже отыскать свой дом. Карту для симулятора создавали с помощью нейросетей, а потому иногда можно найти прикольные баги и глитчи.

Microsoft обещает тот же уровень глубины проработки на консоли, что и в PC-версии. Безусловно, Flight Simulator покажет, на что все-таки способна самая мощная консоль нынешнего поколения.

The Ascent

The Ascent — это ролевая экшен-игра с одиночным и кооперативным режимами в сеттинге киберпанка, которую разрабатывает шведская инди-студия Neon Giant. Для студии из 11 человек это будет дебютная работа. Казалось бы, сотрудников немного, но судя по трейлерам, пахали они как надо.

В мире игры, который сконцентрирован в городе Велес, все контролируется могущественной мегакорпорацией The Ascent Group. Вообще все! Даже альтер-эго игрока. Но внезапно корпорация терпит крах, город погружается в смятение и хаос, его пытаются разодрать на части враждебные корпорации и преступные синдикаты, а каждому жителю приходится самому заботиться о своей безопасности.

CrossfireX

В 2007 году в Южной Корее вышел тактический шутер от первого лица Crossfire. С тех пор он приобрел довольно широкую популярность в мире, хотя, признаюсь честно, лично я о нем слышал немного, но глядя на то, как это выглядит, аналогии с CounterStrike напрашиваются сами собой.

В любом случае CrossfireX обещает быть круче. Там появится сюжетная кампания «кинематографического качества, в которой исследуется глобальный конфликт между двумя самыми грозными частными военными группировками в мире». Сюжетку разрабатывает Remedy Entertainmnet, известная по играм Max Payne, Alan Wake, Control и другим. Многопользовательская часть будет фритуплейной, сюжетка будет выходить эпизодами.

Dead Static Drive

Очередное инди в очередном необычном смешении жанров. Dead Static Drive — это вид сверху на дорожное приключение, прикольное вождение и сурвайвал хоррор. Главный герой отправляется в путешествие, чтобы восстановить связь с членами своей семьи, ездит между городами, выполняет квесты в открытом постапокалиптическом мире и сражается с лавкрафтианскими монстрами.

Четче всего игру описывает ее автор Майк Блекни — это «Grand Theft Ктулху», а вдохновение для игры почерпнуто из фильма ужасов «Зловещие мертвецы» Сэма Рейми.

Echo Generation

В Echo Generation есть вайбы популярного сериала «Очень странные дела». Там звучит ностальгия по американским 1980-м годам. А события игры разворачиваются в 1993 году. Мы следуем за бандой детей через потусторонние приключения, исследуем вместе таинственные и сверхъестественные события в родном городишке, пошагово в пати деремся с монстрами и жуткими аниматрониками.

Разработчики вдохновлялись классическими фильмами о взрослении, книгами ужасов 80-х и 90-х. В небольшом канадском городке, где проходит действо, можно найти даже кладбище домашних животных.

Но в первую очередь игра щеголяет уникальным визуальным стилем. Да, это пиксели, но пиксели объемные, которые зовутся вокселями — volumetric pixel (объемный пиксель). Все модели в игре сделаны из этих вокселей. Из попсовых аналогий на ум сразу приходит Minecraft Dungeons, но с более рельефной проработкой. Игр с таким визуальным стилем не так уж и много, но в сознании игроков они способны оставлять теплые отпечатки. Чего стоит чарующий визуал Cloudpunk — одной из самых потрясающих игр в воксель-арте.

ExoMecha

Футуристический шутер от первого лица ExoMecha будет фритуплейным. Выглядит он динамично, наполнен мéхами, уникальными гаджетами и способностями, есть битвы с боссами. Бои в командном режиме и режиме королевской битвы разворачиваются на недавно открытой планете Omecha. За контроль над богатой ресурсами планетой сражаются несколько видов из разных уголков галактики.

Разрабатывает шутер студия Twistedred, которая была основана в 2019 году и пока ничем примечательным не выделилась.

The Gunk

Разработчики широко известной в узких кругах франшизы SteamWorld также собираются отправить нас в другие миры. В The Gunk мы возьмем под управление небольшой отряд мусорщиков, которые путешествуют от одного космического камня к другому в поисках ресурсов, которые можно выгодно продать.

Однажды они приземляются на планете, которая издалека выглядит мертвой, но покрыта слизистым паразитом, который уничтожает ее яркую и дикую природу. На пути к разгадке таинственного катаклизма нам придется столкнуться с ужасными врагами и решить множество головоломок.

Little Witch in the Woods

Кто не мечтал прожить жизнь миленькой маленькой пиксельной ведьмы. Не мечтали многие, но в этом году можно будет попробовать. Little Witch in the Woods обещает погрузить в такой ролевой отыгрыш, где в новом городе придется приводить в порядок ветхий ведьмин домик. Конечная цель — овладеть колдовством, изучая зельеварение, собирая материалы и изучая волшебные окрестности.

Судя по тому, что показали разработчики южнокорейской студии Sunny Side Up, нас ждет приключение в духе Стардью Велли.

RPG Time

Эта игра чересчур самобытна, чтобы обойти ее вниманием. Чисто по трейлерам и даже по геймплейным видео разобраться, как работает RPG Time, непросто. Из-за обилия движущихся и красочных элементов внимание распыляется, а гейммастер в правом верхнем углу что-то постоянно чирикает, подрисовывает и стирает элементы на карте.

Еще раз повторюсь, игра очень самобытная и рискует понравиться не только лишь всем. И взглянуть на нее, особенно в каталоге Game Pass, будет интересно.

Scorn

То, что я вижу в геймплейных трейлерах Scorn, мне не очень нравится. Это чересчур авторский проект, который вдохновлялся работами художника «Чужого» Ханса Гигера и мрачными картинами Здзислава Бексиньского. Отсюда столько натурализма и давящей атмосферы ужаса.

Игра в жанре сурвайвал хоррора и шутера от первого лица в разработке находится уже скоро как семь лет. Она нелинейна, представлена несколькими областями со своими фрагментами повествования, неинтерактивные катсцены отсутствуют, а оружие собирается из частично живых органов.

Мне не понять, но такая эстетика нашла своих почитателей, «Скорну» удалось собрать 200 000 евро на Kickstarter. Для кого-то, вероятно, это будет интересная история.

Song of Iron

Song of Iron погрузит нас в мрачный нордический мир, полный тайн, опасностей и мифов. Это сайд-скроллер с довольно насыщенной графикой, драками с нордами, монстрами и типичным набором оружия — топорами, луками, щитами.

Протагонист направляется в Великий храм Богов, чтобы спасти свой народ. Больше особо никакой информации нет, это не ААА-проект, но вполне может оказаться неплохой историей.

Twelve Minutes

«12 минут». Именно во столько укладывается временная петля, которая разыгрывается на наших глазах снова и снова. За эти 12 минут мы становимся свидетелями романтического ужина, внезапного вторжения в дом и смерти. Интерактивный триллер создал выходец из Rockstar и Ubisoft Луис Антонио. На озвучку он смог привлечь голливудских актеров Дейзи Ридли, Джеймса МакЭвоя и Уиллема Дефо. Наверное, один из самых интригующих проектов для Xbox в этом году, который имеет все шансы отложиться в памяти.

Warhammer 40 000: Darktide

Экшен-кооператив на четверых во вселенной Warhammer 40 000 от создателей Vermintide. В городе-улье Tertium вместе с друзьями нам придется выйти против полчищ врагов из еретического культа, который стремится захватить власть на планете и поубивать все живое.

Разработчики обещают не только систему рукопашного боя, но и проработанную и сбалансированную систему стрельбы. Классы, умения, снаряжение можно будет настроить под предпочтительный стиль игры.