Коллектор «без лица»: у вас растут долги, у нас будет много работы (видео)

Источник материала: Onliner С коллектором мы поговорили про стереотипных братков в кожаных куртках, которые в фильмах приезжают на «бэхе» к должникам и просят: залезай в багажник, поедем в лес, будешь там себе копать промерзшую землю. Конечно, это кино. Перед нами обычный специалист по взысканию задолженности. Но он тоже жить не даст, если что.

Почти 10 лет я работаю в разных компаниях. Любое коллекторское агентство похоже на обычный кол-центр, где сидят сотрудники и по многоканальной телефонной станции занимаются обзвоном должников. В станции сразу несколько сим-карт разных операторов включены, чтобы высвечивались разные номера. Также действенный способ — автоинформатор. Номер забивается в базу, и любым голосом начитывается текст. Звонит бесконечно, пока полностью не будет прослушано сообщение.

Есть люди в отделе, которые занимаются выездами, — они разыскивают тех, кто не выходит на связь. Там может быть и криминальное прошлое — таким легче общаться с должниками. Запенивание дверей, замочных скважин... Слышал разные истории и про могилы. Но чаще всего все действуют разговорами, а давление только психологическое.

Помню, был случай, когда человека долго искали и нашли повешенным — у него была куча долгов перед разными компаниями. В записке он написал, что в своей смерти просит винить кредиторов. И у наших коллег были проблемы потом из-за якобы доведения человека до самоубийства.

На меня тоже много чего писали. Человек, не вникая в суть, просто бежит и спасается в милиции, сочиняет, что я его жизни угрожал.

Да, есть организации, которые дают деньги под бешеные проценты. Но кто подписывает договор? Дело же было добровольное. А если человек был готов брать, заранее зная, что не собирается отдавать, — чьи это проблемы? Человека.

Не хочу обижать рабочие специальности, но когда молодые ребята берут крутые телефоны или машины в лизинг... Это зачем? Зачем дворнику 11-й iPhone?

В стране все больше и больше долгов перед банками и другими финансовыми организациями. Чем беднее человек и сложнее ситуация, тем больше вероятность, что он обратится за финансовой помощью и полезет еще глубже. У людей редко стреляют идеи: а давай возьму в долг и инвестирую в дело. Не думают о будущем. А мы вынуждены думать.

Самый большой долг? Порядка 75 тысяч долларов. 10% от этой суммы — мои. Зарплата обычно состоит из доли: мне встречались условия от 1 до 10%. Если хорошо работать, можно 1500—2000 долларов получать.

Но легкой работу тоже назвать нельзя. 90% людей, с которыми общаешься, к тебе негативно настроены. Очень быстро морально выгораешь, у многих появляются вредные привычки. Часто хочется побыть одному. И меньше всего в свободное время хочется смотреть на телефон.