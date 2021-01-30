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Почобут: Лукашенко не сможет победить бело-красно-белый флаг

30.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист — об инициативе признать национальный флаг экстремистским символом.

— Признание бело-красно-белого флага экстремистским символом будет иметь обратный эффект от ожидаемого, — пишет Анджей Почобут. — Можно, конечно, карать, загоняя его в глубокое подполье, только после августа 2020 он четко воспринимается как символ стремления к новой лучшей жизни.

Такие мечты рассказами о нацистах не лечатся.

За 26 лет своего правления Лукашенко не смог победить бело-красно-белый флаг, а значит, не сможет он этого сделать и за то время, которое ему осталось быть во главе Беларуси.

 
 
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Известный журналист — об инициативе признать национальный флаг экстремистским символом.
 
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