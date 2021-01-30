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Лукашенко не хочет, чтобы Коля учился в БГУ

30.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил, что не будет советовать сыну Николаю поступать в БГУ. О выборе вуза для младшего сына он порассуждал на встрече со студентами БГУ. Отрывок встречи показал телеканал СТВ.



 
«БГУ точно не посоветую», – сказал Лукашенко. Студенты встретили его слова дружным смехом. – «Не потому, что это плохой вуз. Это очень сильный вуз. Не хочу вот чисто эмоционально. Может быть, так и не получится. Не хочу, чтобы говорили, что «а, сын в лучший вуз». У нас же все обычно стремятся в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело, родные мои. Важно, чтобы, конечно, вуз был крепким, понятно, но все зависит от самого человека, особенно теперь».

«Извините за нескромность, для него неважно, в каком он вузе будет учиться», – сказал Лукашенко.

Он признался, что не хочет, чтобы Николай и другие дети учились на Западе, потому что студентам гуманитарных специальностей там «промывают мозги» и они превращаются в «протестунов».

«Это – для западной экономики, понимаете? А гуманитарные – это промывка мозгов, это со временем возвращаются и становятся протестунами. Это не потому, что там на злобу вчерашнего дня. Нет! А потому что будет всегда. Они готовят агентов влияния в нашем обществе», – объяснил Лукашенко.

По его словам, Николай и сам не хочет учиться на Западе.

«И я ему сказал: «Нет». Он говорит: «Я и сам не хочу туда», – рассказал Лукашенко.

Николай Лукашенко учится в 10-м классе. В этом году он поступил в Лицей БГУ на биологический профиль, но ближе к началу учебного года забрал оттуда документы.

Оба старших сына Лукашенко - Виктор и Дмитрий - окончили именно БГУ. 
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что не будет советовать сыну Николаю поступать в БГУ. О выборе вуза для младшего сына он порассуждал на встрече со студентами БГУ....
 
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