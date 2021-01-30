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ПВТ сильно недобрал новых плательщиков налогов за последний квартал 2020-го

30.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За прошлый год количество плательщиков налогов среди резидентов ПВТ выросло на 34,5% — с 715 (за 2019 год) до 962 компаний. Однако за четвёртый квартал по сравнению с аналогичным периодом 2019 года таких компаний оказалось почти в два раза меньше. Такие данные приводит Министерство по налогам и сборам.



ПВТ сильно недобрал новых плательщиков налогов за последний квартал 2020-го
По данным МНС, в октябре–декабре плательщиков налогов в ПВТ стало на 86 резидентов больше. Для сравнения, за такой же период 2019 года число плательщиков выросло на 154.

В 2019–2020 году ПВТ расширялся неравномерно, пишет DEV.by. В четвёртом квартале 2019 года был рекордный прирост новых резидентов ПВТ. За октябрь–декабрь Парка принял 200+ новых компаний. Последний набор в 2020 году был в октябре — новыми резидентами стали только 83 компании. 

Это может быть связано как с политикой самого ПВТ, так и с планами ИТ-компаний. Уже в третьем квартале в ПВТ резко сократился найм иностранных специалистов. Часть ИТ-компаний всерьез подумывает о релокации из-за ситуации в стране. Налоговые изменений и возросшие риски ухудшения условий для ведения бизнеса дают для этого дополнительный стимул. Впрочем, еще в сентябре в ПВТ заявляли, что ни один из резидентов не подавал заявки на выход из Парка. 
 
 
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За прошлый год количество плательщиков налогов среди резидентов ПВТ выросло на 34,5% — с 715 (за 2019 год) до 962 компаний. Однако за четвёртый квартал по сравнению с...
 
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