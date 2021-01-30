ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Появилась онлайн-радиостанция, транслирующая только одну песню Виктора Цоя

30.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В интернете заработала радиостанция Peremen.fm, которая транслирует только одну песню: «Перемен» Виктора Цоя.


Диджею перемен


Создатель радиостанции Александр Черкашин написал в Facebook, что запустил ее, чтобы во время прогулок по городу (речь о Москве. — прим. Ред.) все участники могли синхронно подключаться с телефонов и слушать песню в общем порыве.

— Ничто так не сближает, как общая беда и… музыка. С первым, к сожалению, проблем нет, а вот второго слишком много не бывает. Когда я смотрел стримы [с протестов], я подумал, как было бы классно, если бы какая-нибудь смелая радиостанция весь день крутила только «Перемен». <… > И вот я такую станцию сделал.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете заработала радиостанция Peremen.fm, которая транслирует только одну песню: «Перемен» Виктора Цоя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Налоговая уже взялась за Bolt. После ролика с тестом сервиса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by