Появилась онлайн-радиостанция, транслирующая только одну песню Виктора Цоя





Диджею перемен









Создатель радиостанции Александр Черкашин написал в Facebook, что запустил ее, чтобы во время прогулок по городу (речь о Москве. — прим. Ред.) все участники могли синхронно подключаться с телефонов и слушать песню в общем порыве.





— Ничто так не сближает, как общая беда и… музыка. С первым, к сожалению, проблем нет, а вот второго слишком много не бывает. Когда я смотрел стримы [с протестов], я подумал, как было бы классно, если бы какая-нибудь смелая радиостанция весь день крутила только «Перемен». <… > И вот я такую станцию сделал.



