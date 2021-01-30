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Водители двух фур погибли в лобовом столкновении под Крупками

30.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДТП произошло 29 января, примерно в 19.00 на 484-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница Российской Федерации.






Пр предварительным данным, водитель Mercedes Actros с полуприцепом не справился с управлением, выехал на встречку, где протаранил большегруз Scania,. От удара Mercedes загорелся. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар и обнаружили в кабине Scania два трупа: 54-летнего уроженца Кобрина и 45-летнего уроженца Молодечно, сообщается  в телаграм-канале Следственного комитета. 
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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ДТП произошло 29 января, примерно в 19.00 на 484-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница Российской Федерации.
 
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