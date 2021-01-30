Водители двух фур погибли в лобовом столкновении под Крупками





















Пр предварительным данным, водитель Mercedes Actros с полуприцепом не справился с управлением, выехал на встречку, где протаранил большегруз Scania,. От удара Mercedes загорелся. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар и обнаружили в кабине Scania два трупа: 54-летнего уроженца Кобрина и 45-летнего уроженца Молодечно, сообщается в телаграм-канале Следственного комитета.



