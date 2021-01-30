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Советник Байдена: Отношения России и США будут сложными

30.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отношения России и США при новом американском президенте Джо Байдене будут сложными. Об этом заявил советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.




Он назвал подход Байдена к отношениям с Россией "лишенным иллюзий, жестко продуманным и практичным".

“Они (отношения РФ и США) сложны и будут полны вызовов, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям”, — сказал советник.

По его словам, Вашингтон имеет несколько обвинений против Москвы: хакерские атаки, ситуация с Алексеем Навальным, вмешательство в выборы и предполагаемые награды за американских солдат в Афганистане.
 
 
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Отношения России и США при новом американском президенте Джо Байдене будут сложными. Об этом заявил советник главы США по национальной безопасности Джейк...
 
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