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Эти научные термины должен знать даже школьник. Проверьте, как вы в них разбираетесь

30.01.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тяжело признавать себя не самым умным на планете, но иногда приходится. Уверены, что некоторые школьники разбираются в терминах из учебников по физике, химии, географии и биологии получше вас. Готовы поспорить? Проверьте свои знания в тесте.

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