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Эти научные термины должен знать даже школьник. Проверьте, как вы в них разбираетесь
Источник материала: Tut.by
Тяжело признавать себя не самым умным на планете, но иногда приходится. Уверены, что некоторые школьники разбираются в терминах из учебников по физике, химии, географии и биологии получше вас. Готовы поспорить? Проверьте свои знания в тесте.
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Сможете ли вы точно сказать, что такое электрический ток и конвекция? Давайте проверим в тесте.
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