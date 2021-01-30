Эти научные термины должен знать даже школьник. Проверьте, как вы в них разбираетесь

Источник материала: Tut.by

Тяжело признавать себя не самым умным на планете, но иногда приходится. Уверены, что некоторые школьники разбираются в терминах из учебников по физике, химии, географии и биологии получше вас. Готовы поспорить? Проверьте свои знания в тесте.