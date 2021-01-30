Что делать, если ничего не хочется? Тест: вам просто лень или это начало депрессии

Источник материала: Tut.by

Иногда серость за окном, одинаковые будни и накопившиеся проблемы заставляют нас думать, что все очень плохо. Настолько, что даже опускаются руки (максимум — поднимаются, чтобы загуглить «что делать, если ничего не хочется»). Возможно, это просто усталость или лень? А возможно, все-таки признаки начинающегося расстройства. Мы попросили врача-психотерапевта Дарью Линник помочь составить нам тест, который может указать на первые признаки депрессии.

Дарья Линник Сертифицированный врач-психотерапевт, ведет блог в Instagram Сертифицированный врач-психотерапевт, ведет

Внимание: этот тест не предназначен для постановки диагноза и носит рекомендательный характер. Если вас беспокоит ваше состояние здоровья, обязательно обратитесь к врачу.