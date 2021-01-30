|
Что делать, если ничего не хочется? Тест: вам просто лень или это начало депрессии
Источник материала: Tut.by
Иногда серость за окном, одинаковые будни и накопившиеся проблемы заставляют нас думать, что все очень плохо. Настолько, что даже опускаются руки (максимум — поднимаются, чтобы загуглить «что делать, если ничего не хочется»). Возможно, это просто усталость или лень? А возможно, все-таки признаки начинающегося расстройства. Мы попросили врача-психотерапевта Дарью Линник помочь составить нам тест, который может указать на первые признаки депрессии.
Внимание: этот тест не предназначен для постановки диагноза и носит рекомендательный характер. Если вас беспокоит ваше состояние здоровья, обязательно обратитесь к врачу.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попросили врача-психотерапевта помочь составить тест, который определит: у вас начало депрессии или просто временная хандра с приступами лени.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)