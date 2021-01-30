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«Мы выходим и больше никуда не уходим с улицы»
Источник материала: Хартия'97
«Мы выходим и больше никуда не уходим с улицы»
Просто стоим до победы..
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— Мы
Это вы называете передохнуть? Какая это передышка, когда нас теперь душат по одному?
Вы называете себя лидерами протеста, мы все доверили вам свои судьбы. А получается как бы это не звучало, что вы всех нас бросили под каток репрессий.
Так что ни о каких передышках и речи быть не может! Это не передышка, а неминуемая гибель всего нашего протестного движения.
Нужно всем
Да, люди будут уставать, одни будут сменять других, но стоять до победы.
Будут бить, будут разгонять, будут забирать (в том числе тех, кто устал и уходит), но при этом будут прибывать другие. Если прибывших не будут пускать к остальным собравшимся, то они будут занимать периметр. Тем самым занимаемая площадь будет только расти. Будут блокировать движение собой, автомобилями. Подтянутся регионы.
Я более чем уверен, что уже через несколько дней все силовики будут максимально истощены, а забирать людей уже будет некуда и некому. Даже если на подмогу им прибудет армия, это только сыграет нам на руку. Военные не такие отбитые и они скорее перейдут на сторону народа окажись они в центре города с оружием.
Всего несколько дней и победа будет за нами. При этом это мирный протест. Не нужно никого бить, не нужно ничего жечь, не нужно ничего захватывать, не нужно никаких баррикад. Просто стоим до победы.
И не нужно бояться, что ничего не получится. Вы лидеры, вот и будьте настойчивы и убедительны. Народ уже признал в вас лидеров и давно ждет от вас решительных шагов, а не хороводов. Нам не нужны хороводы, нам нужна свобода. А свободу не дают и не дарят. За нее дерутся и отбирают. И если это не сделаем мы сами, то никто за нас этого не сделает.
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Просто стоим до победы..
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