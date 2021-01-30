Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, почему Атлантический океан с каждым годом увеличивается, а Тихий уменьшается 30.01.2021, 8:59

Причина кроется глубоко в недрах Земли.

По оценкам ученых, Атлантический океан с каждым годом становится шире на несколько сантиметров, в то время как Тихий океан сокращается. Это происходит из-за продолжающегося движения тектонических плит Земли, поскольку плиты под Америкой отдаляются от тех, что находятся под Европой и Африкой. Но геофизические силы, лежащие в основе этого явления, еще не полностью изучены, пишет vokrugsveta.ua .

Группа британских исследователей из Саутгемптонского и Оксфордского университетов предположила, что срединно-океанические хребты — горные образования, которые возникают вдоль морского дна между тектоническими плитами — могут быть вовлечены в перенос материала между верхней и нижней мантией под земной корой в большей степени, чем это предполагалось ранее.

Чтобы восполнить пробелы в наших знаниях, исследователи, в ходе двух экспедиций на судах RV Langseth и RRV Discovery установили на дне Атлантического океана, на протяжении 1000 км., 39 сейсмометров, которые были оставлены там на один год для регистрации землетрясений со всего мира.

Идея исследования, получившего название PI-LAB, заключалась в сканировании земной коры глубоко под Срединно-Атлантическим хребтом (САХ), разделяющим Атлантический океан с севера на юг. Результаты были опубликованы в журнале Nature.

Карта показывает тектонические плиты литосферы Земли. Срединно-Атлантический хребет выделен желтым цветом.

Сейсмические показания, записанные в ходе эксперимента, выявили поток материала в переходной зоне мантии, которая находится между верхней и нижней мантией, что позволило команде получить модели потоков материала на глубинах до 660 километров.

Результаты показывают, что перенос материала не ограничивается небольшими глубинами Срединно-Атлантического хребта, как это считалось ранее, а берет сове начало на самых глубоких участках мантии. Это означает, что конвекция в мантии может быть более распространенной, чем считалось ранее.

Этот выброс вещества из глубины земной коры и раздвигает Британию и Америку на 4 см. в год.

Участки древнейших горных пород Земли, найденные в Австралии, говорят о том, что движение континентов началось значительно раньше, чем считалось до этого.

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