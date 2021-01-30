Источник материала: Хартия'97

Автокатастрофа в России: грузовик снес с трассы пассажирский микроавтобус 30.01.2021, 8:50

Иллюстрационное фото

12 человек погибли, десятки раненых.

В России под Самарой в пятницу вечером произошла автокатастрофа, в результате которой, по последним данным, погибли 12 человек, сообщает svoboda.org .

Еще свыше 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Всех их госпитализировали. Троим необходима операция.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибших. "Пока известно, что это жители Ульяновской области. Будем тщательно расследовать обстоятельства трагедии. Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Помощь семьям", – сказал Азаров.

Вечером 29 января на трассе М5 занесло фуру с прицепом, после чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым автобусом Citroen, который ехал в Сызрань. Микроавтобус, как пишут агентства, практически уничтожен.

Детей среди погибших и пострадавших нет.

На место катастрофы были направлены бригады санитарной авиации, работали психологи. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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