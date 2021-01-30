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Жители Масюковщины прошли громким маршем по району
Источник материала: Хартия'97
Жители Масюковщины прошли громким маршем по району
Минчане протестуют каждый день.
Вечерняя разминка перед выходными прошла вчера вечером в минской Масюковщине. Революционеры прошли маршем по району, скандируя «Жыве Беларусь!».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане протестуют каждый день.
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