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Партизаны Бельского, Одоевского и Мавра вышли на марш в Минске
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Бельского, Одоевского и Мавра вышли на марш в Минске
Протест набирает обороты!
Партизаны с улиц Бельского, Одоевского и Мавра в Минске вышли на марш и напомнили: протест не затух, сопротивление набирает обороты.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Протест набирает обороты!
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