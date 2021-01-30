Появилась петиция против запрета бело-красно-белого флага

Источник материала: Onliner

Вчера в эфире телеканала «Беларусь 1» прозвучала информация о том, что более сотни белорусов отправили в Генеральную прокуратуру коллективное обращение, в котором требуют признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой. На это уже отреагировал Координационный совет, опубликовав петицию , призывающую не допустить такого развития событий.

«Этим летом белорусы самостоятельно выбрали свои цвета и свой флаг, при этом не ущемляли сторонников сочетания красного с зеленым. Запрещать миллионам людей использовать бело-красно белую символику по просьбе ста человек — несправедливо!» — написано в обращении.

Авторы ссылаются на п. 2 ст. 69 Кодекса «О культуре» — в нем указано, что содержание геральдических объектов относится к нематериальным культурным ценностям: «Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности».

Координационный совет призывает прекратить преследование белорусов за использование бчб-символики и признать флаг в соответствующих цветах историко-культурным наследием.

«Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек», — отмечается в сообщении.

Петицию направят в Генеральную прокуратуру и Министерство культуры. Под ней подписалось почти 4000 человек.