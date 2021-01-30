Десять отличных альбомов января в одном плей-листе

Источник материала: Onliner Провожаем первый месяц года традиционным музыкальным обзором, в котором расскажем про интересные альбомы, вышедшие в январе. Большой оркестр, играющий музыку из любимых видеоигр, демонология Восточной Европы, сборник южноафриканского диско 80-х, модные шведские панки — и еще много всего интересного. Всю эту музыку вы можете послушать в наших плей-листах.

The 8-bit Big Band

Backwards Compatible





Может показаться, что речь сейчас пойдет про чиптюн или другой специфический жанр, в котором используется достаточно ограниченный инструментарий. Но на самом деле, этот альбом — дорогущий и навороченный подарок для всех фанатов стареньких видеоигр. Успешный бродвейский композитор, лауреат «Грэмми» Чарли Розен в 2018 году основал биг-бэнд под названием The 8-bit Big Band, в который вошло больше 70 отменных нью-йоркских музыкантов — вместе они начали играть аранжированные для джазового оркестра мелодии из компьютерных игр прошлого века: темы из «Марио», «Тетрис», «Соник». Причем делают все это с таким энтузиазмом и задором, будто это все еще дети, проводящие все свободное время за приставкой. Получается удивительный кроссовер из симфорока, джаза, фьюжна и других жанров, которые превращают простенькие восьмибитные мелодии в навороченные и дорогие аранжировки. Особенно дотошные меломаны смогут обнаружить здесь не только классику видеоигр, но и цитаты из классики рока, так что слушайте внимательно: пасхалок здесь очень много. Мастерингом пластинки, к слову, занимался Алан Сильверман, на счету которого 80 альбомов, номинированных или получивших «Грэмми».

Bicep

Isles





Свой дебютный альбом «бицепсы» выпустили четыре года назад, хотя этому предшествовала большая подготовительная работа. Одноименный полноформатник вышел на культовом лейбле Ninja Tune и добрался до двадцатой позиции в британских чартах: это была музыка для крупных музыкальных опен-эйров и неутомимых сумрачных танцев, которая хоть и пересекалась по настроению и структуре с иконой постдабстепа Burial, но все же была предназначена для куда более широкой аудитории. Второй альбом дуэта из Северной Ирландии записан для домашнего прослушивания и анонсировался как музыка с более сложной структурой. Isles — альбом «ковидной» эпохи, когда завсегдатаи крупных фестивалей могут только мечтательно вспоминать о безумных вечеринках и представлять, как они будут сходить с ума под эту музыку, когда все закончится и можно будет наконец выйти из своей норки. При этом музыка дуэта ни в коем случае не стала сложнее: это все та же линейная электроника с очень простой и доступной структурой, благодаря которой Bicep любит широкая аудитория. Отличный альбом-фон, альбом-настроение, во время которого происходит не так уж много событий, но общая атмосфера и внятность Isles компенсирует многие недостатки.

Saturday night: South African Disco Pop Hits





80-е стали для ЮАР периодом больших изменений. В начале десятилетия политика апартеида, которую вели местные власти, столкнулась с глобальными протестами и требованиями освободить Нельсона Манделу. К середине 80-х политический и социальный ландшафт страны начал меняться стремительно, и эти изменения затронули практически все сферы жизни, включая поп-музыку. Если до этого темнокожие артисты из южноафриканской страны играли преимущественно провинциальный джаз, то теперь начали переваривать и осваивать новые жанры. Этот сборник вышел на бостонском лейбле Culture of soul: его представители собрали самые интересные записи артистов ЮАР в стиле диско — это была их попытка бороться с засилием иностранной музыки и формулировать собственный диско-поп. В сборнике можно найти аутентичные, немного наивные записи южноафриканских музыкантов, создававших свою мифологию: прорывы и удачи, локальные звезды и упругий синтетический бас. Слушать это интересно как минимум потому, что таким образом можно погрузиться в эпоху.

Viagra Boys

Welfare Jazz





Viagra Boys — отличный пример современного панка, который сохраняет каноны жанра, но при этом очевидно заигрывает с мейнстримом. Группы типа Slaves, IDLES, Iceage делают вроде бы каноничные и очевидные вещи, но все же претендуют на любовь максимально широкой аудитории. То же самое касается и шведов Viagra Boys, которые играют панк, но не совсем. Возможно, теги вообще в данном случае не совсем уместны: назовем это бодрой и интенсивной синтетической музыкой, сохраняющей при этом дух и настроение панк-рока. На самом деле, группа из Стокгольма использует старые традиционные приемы написания песен, но с поправкой на эпоху: то есть Viagra Boys — провокаторы, но провокаторы в меру. Так, чтобы никого не обидеть. И в этом смысле гораздо интереснее то, как они упаковывают эти мысли в музыкальную обертку из пульсирующего баса, интенсивных барабанов, неуправляемой, хаотичной духовой секции и простецких клавиш. Вроде бы неряшливая музыка звучит симпатично и обаятельно, будто тебе травит байки сильно пьяный, но дико харизматичный дядька, и ты не можешь оторваться — так это интересно.

Nahawa Doumbia

Kanawa





Мали — бедная, но удивительная страна с очень крепкой музыкальной традицией, подарившая миру множество прекрасных музыкантов: сладкоголосый Салиф Кейта, пустынные рокеры Tinariwen — это лишь первые, кто приходит на ум. Нахава Думбия — еще одна замечательная артистка из Мали, знаменитая своим мощным голосом и творчеством, затрагивающим самые болезненные социальные проблемы родной страны. Нахаве 62 года, и в конце января она выпустила альбом Kanawa, в котором обращается к молодым людям из Мали. Эта запись рассказывает про проблему нелегальной миграции. «Многие из наших детей умирают в океане, а некоторые из них при переходе через Сахару. Некоторые перелезают через провода через границу, и их убивают», — описывает прозу жизни Нахава и призывает малийцев искать лучшей жизни легальными способами и соблюдать законы. Записью альбома занимался муж артистки Нгоу Бакайоко, он же бессменно аккомпанирует ей на гитаре. Это очень красивая и экзотичная музыка, которая для европейца звучит весьма непривычно, но является замечательным примером богатой музыкальной традиции африканского государства.

Steven Wilson

The Future Bites





Стивен Уилсон — известный в среде аудиофилов человек. Один из создателей отличной группы Porcupine Tree, архитектор звука и по-хорошему гик в мире музыки известен своим щепетильным подходом к деталям, максимально серьезным отношением к делу и неуемным экспериментаторством в рамках доступной широкой аудитории музыки. Уилсон умело балансирует между вдумчивым, серьезным сочинительством и дотошной работой со звуком и яркими мелодиями и доступными структурами. Благодаря этому творчество Уилсона практически не подвергается критике и одинаково нравится неофиту и подготовленному слушателю. The Future Bites — это рассказ о том, как человеческий мозг эволюционировал в эпоху интернета. Звучит он соответствующе: это футуристическая, холодная и мрачноватая электроника, описывающая мир будущего. Не очень оптимистично, это правда. Но послушать стоит: Уилсон придумал отличное звуковое сопровождение для мира постправды.

The Besnard Lakes

Besnard Lakes Are the Last of the Great Thunderstorm Warnings





Малоизвестная канадская группа The Besnard Lakes собралась 18 лет назад и с тех пор играет красивую музыку с оглядкой на лучшие образцы прошлого. Критика музыкантов стороной не обходит, но относится к ним без восторгов: прошлый альбом, например, получил от Pitchfork 6,5 балла. Но это было пять лет назад: свежая запись с длинным названием — пример отличной работы со звуком, многослойных аранжировок и бережного обращения с первоисточниками. Арт-рок с оглядкой на King Crimson, Pink Floyd и другие великие группы — сейчас этим вряд ли кого-то удивишь, но это не мешает получать наслаждение от качественной работы. У канадцев получается не скатываться в занудство и самоповторы, а просто растянуть ваше удовольствие на 70 минут щедрого хронометража.

Sleaford Mods

Spare Ribs





Простой, как пять копеек, прямолинейный, как игра середняка премьер-лиги, но дико обаятельный проект из Ноттингема стреляет альбомами достаточно регулярно. Все это сборники необязательных гимнов британского гопника и хулигана, припанкованные частушки с потешным акцентом от непростых парней. «Запасные ребра» — это название прекрасно характеризует общую атмосферу записи: 13 треков, которые лучше слушать со словарем, будут слишком скучны и монотонны без ощущения смысловой нагрузки, но настроение вы уловите однозначно. Бодрые кричалки, нарочно упрощенные до абсурда, не настолько ироничны, как, например, творчество великой русской группы «Кровосток», использующей примерно такой же скупой набор инструментов, но прекрасно передают суть происходящего на записи. Sleaford Mods не находятся в каком-то движении и просто выпускают сборники тематических частушек, так что всегда примерно знаешь, чего от этих ребят ожидать.

Kabbalah

The Omen





Это второй альбом молодой испанской группы Kabbalah из Памплоны, который звучит так, будто на дворе 70-е, а вы сейчас находитесь на концерте Black Sabbath в самом расцвете сил. Музыканты играют оккультный рок и используют каноничный инструментарий — зафуззованные гитары, электроорган и мрачный женский вокал. Вся эта музыка в Европе уже давно переживает вторую или даже третью молодость, и модные скандинавские группы в похожей стилистике собирают внушительные арены. Kabbalah удачно попадают в эту струю, потому что делают хорошие мелодии и бережно относятся к реконструкции жанра: да, в этой музыке можно отыскать кучу референсов, но при этом она все равно остается достаточно самобытной. Вся эта смесь хэви, дума и психоделии 70-х звучит как-то очень уместно и симпатично.

Mala Herba

Demonologia





Mala Herba — это сольный проект австрийской квир-активистки Зоси Голубовской, посвященный демонологии и исследованию восточноевропейской традиционной музыки. Голубовская благодаря этномотивам, мрачному техно и шумовым ландшафтам создает очень необычную и интересную музыку, чистое шаманство. Альбом Demonologia, например, это исследование демонов, призраков, привидений и фантомов. Он посвящен всем небинарным существам, исследующим свои способности, — так описывает запись сама артистка. На этой записи мощный колдовской вокал переплетается с угрюмым синтетическим басом, зловещими синтезаторами и упругим техно, шумовые эффекты добавляют работе зловещий оттенок — и все вместе дает удивительный эффект: вы будто очутились на языческом ритуале, на который кто-то притащил клавиши и аудиосистему.

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