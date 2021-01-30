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В нестандартных ролях. Вспоминаем служебные троллейбусы Минска

30.01.2021 09:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О грузовых троллейбусах Минска недавнего прошлого мы уже рассказывали. Но среди экзотического транспорта, работающего от троллейбусной сети, тогда остались «за кадром» так называемые служебные троллейбусы. Сегодня восполняем пробел. Если автотроллейвозы преимущественно все-таки возили грузы, то «служебки», которых в свое время было немало в Минске, возили людей. Но не пассажиров, естественно, а работников троллейбусных депо. Или просто стояли на своих «стационарных постах». Переделывались такие троллейбусы из пассажирских силами столичных депо на собственных ремонтных базах.

Самой популярной, а 20—25 лет назад вообще единственной, основой для постройки служебных троллейбусов служили классические ЗиУ-682.

«Служебки» на базе ЗиУ-682

Например, в троллейбусном депо №4 был «Передвижной наркологический пункт», переделанный из ЗиУ-682В. Задумывалась эта машина для проверки «на выдох» самих водителей троллейбусов на конечных пунктах маршрутов. В реальности же в 90% случаев она использовалась просто для служебных перевозок, а чаще всего вообще простаивала в депо. В городе под проводами я видел ее всего один раз. Списали этот экземпляр в ноябре 2001 года.

В нестандартных ролях. Вспоминаем служебные троллейбусы Минска

Ремонтников на починку или обслуживание контактной сети вот такой необычный служебный ЗиУ-682 возил еще как минимум в начале нулевых. Бóльшую часть окон заделали, превратив некогда пассажирский салон в грузовой отсек со специальным оборудованием. Было достаточно удобно. По сути, получился вместительный спецгрузовик. При этом для пассажиров места осталось куда больше, чем в кабине любого «ГАЗона».

В нестандартных ролях. Вспоминаем служебные троллейбусы Минска

В дальнейшем «Борт ТС-52» был переименован в «ТС-252» и перекрашен в ливрею по стандартам 5-го троллейбусного депо Минска. Эх, были времена, когда по окраске можно было узнать, из какого парка троллейбус. Списали эту «служебку» в 2006 году.

В нестандартных ролях. Вспоминаем служебные троллейбусы Минска

Существовал в Минске еще один служебный троллейбус, где часть окон пассажирского салона заменили заглушками. Изначально это был ЗиУ-682В обычной постройки 1983 года. Но потом кто-то решил сделать из него передвижной диспетчерский пункт. Какую-то «командную деятельность» из него, похоже, не осуществляли. Бóльшую часть своей служебной «карьеры» он использовался как мобильный киоск по продаже талончиков на проезд.

В нестандартных ролях. Вспоминаем служебные троллейбусы Минска

Впрочем, «карьера» была не такой уж и долгой. Из пассажирского в служебный этот троллейбус переделали в 1995 году, а в начале 2000-х уже списали.

В нестандартных ролях. Вспоминаем служебные троллейбусы Минска

Еще один вариант служебных троллейбусов — учебные. Это, например, бывший пассажирский ЗиУ-682В постройки 1987 года. В качестве учебного эксплуатировался до 2004-го, а списали его в 2006-м.

В нестандартных ролях. Вспоминаем служебные троллейбусы Минска

А это уже специальная учебная модификация заводского изготовления. Называлась она ЗиУ-682ГН. В Минске таких машин было несколько. Модель ЗиУ-682ГН представляет собой учебную модификацию ЗиУ-682Г — с расширенной кабиной водителя, предназначенной для размещения дополнительного места инструктора. Также машина имеет дополнительную педаль тормоза. Дверь из кабины водителя в салон располагается посредине перегородки, для входа и выхода пассажиров предназначены только средняя и задняя двери. Списан этот экземпляр был в 2008 году.

В нестандартных ролях. Вспоминаем служебные троллейбусы Минска

Специальные учебные троллейбусы строил и «Белкоммунмаш» уже во времена независимой Беларуси. От серийных пассажирских учебные АКСМ-201 отличались иной планировкой кабины, но внешне их тоже можно было узнать. Знак с буквой «У» присутствовал. Этот экземпляр был построен в 1997 году, а в 2011-м списан, разобран и утилизирован.

В нестандартных ролях. Вспоминаем служебные троллейбусы Минска

Сейчас в чистом виде учебных троллейбусов уже нет, тем более специально обозначенных. Остались только учебно-пассажирские «низкопольники». Там тоже другая планировка кабины, но их вполне можно встретить и на обычном маршруте в обычном (не учебном) режиме работы. Прежде учебные машины использовались только для обучения. Все меняется.

На сегодняшний день Минск — троллейбусная столица мира как по протяженности линий, так и по количеству подвижного состава. Этот статус, конечно, необходимо сохранить. Если абстрагироваться от того факта, что (очень небольшая) часть столичных троллейбусов была доукомплектована электрооборудованием на предприятии-субподрядчике МАЗа в Смолевичах, то у нашей троллейбусной сети есть еще одно уникальное свойство — абсолютно все эксплуатируемые машины изготовлены в самом Минске. Только служебных и грузовых троллейбусов среди них уже нет. Все они были не минского производства, что во многом и повлияло на их исчезновение. Эксплуатировать и обслуживать такие машины стало непросто и невыгодно. Но своего места в истории минского троллейбусного движения «троллей-грузовики» и «служебки», безусловно, заслуживают.

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Теги: Минск
 
 
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О грузовых троллейбусах Минска недавнего прошлого мы уже рассказывали. Но среди экзотического транспорта, работающего от троллейбусной сети, тогда остались «за...
 
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