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В нестандартных ролях. Вспоминаем служебные троллейбусы Минска
Источник материала: Onliner
О грузовых троллейбусах Минска недавнего прошлого мы уже
Самой популярной, а 20—25 лет назад вообще единственной, основой для постройки служебных троллейбусов служили классические ЗиУ-682.
«Служебки» на базе ЗиУ-682
Например, в троллейбусном депо №4 был «Передвижной наркологический пункт», переделанный из ЗиУ-682В. Задумывалась эта машина для проверки «на выдох» самих водителей троллейбусов на конечных пунктах маршрутов. В реальности же в 90% случаев она использовалась просто для служебных перевозок, а чаще всего вообще простаивала в депо. В городе под проводами я видел ее всего один раз. Списали этот экземпляр в ноябре 2001 года.
Ремонтников на починку или обслуживание контактной сети вот такой необычный служебный ЗиУ-682 возил еще как минимум в начале нулевых. Бóльшую часть окон заделали, превратив некогда пассажирский салон в грузовой отсек со специальным оборудованием. Было достаточно удобно. По сути, получился вместительный спецгрузовик. При этом для пассажиров места осталось куда больше, чем в кабине любого «ГАЗона».
В дальнейшем «Борт ТС-52» был переименован в «ТС-252» и перекрашен в ливрею по стандартам 5-го троллейбусного депо Минска. Эх, были времена, когда по окраске можно было узнать, из какого парка троллейбус. Списали эту «служебку» в 2006 году.
Существовал в Минске еще один служебный троллейбус, где часть окон пассажирского салона заменили заглушками. Изначально это был ЗиУ-682В обычной постройки 1983 года. Но потом кто-то решил сделать из него передвижной диспетчерский пункт. Какую-то «командную деятельность» из него, похоже, не осуществляли. Бóльшую часть своей служебной «карьеры» он использовался как мобильный киоск по продаже талончиков на проезд.
Впрочем, «карьера» была не такой уж и долгой. Из пассажирского в служебный этот троллейбус переделали в 1995 году, а в начале 2000-х уже списали.
Еще один вариант служебных троллейбусов — учебные. Это, например, бывший пассажирский ЗиУ-682В постройки 1987 года. В качестве учебного эксплуатировался до 2004-го, а списали его в 2006-м.
А это уже специальная учебная модификация заводского изготовления. Называлась она ЗиУ-682ГН. В Минске таких машин было несколько. Модель ЗиУ-682ГН представляет собой учебную модификацию ЗиУ-682Г — с расширенной кабиной водителя, предназначенной для размещения дополнительного места инструктора. Также машина имеет дополнительную педаль тормоза. Дверь из кабины водителя в салон располагается посредине перегородки, для входа и выхода пассажиров предназначены только средняя и задняя двери. Списан этот экземпляр был в 2008 году.
Специальные учебные троллейбусы строил и «Белкоммунмаш» уже во времена независимой Беларуси. От серийных пассажирских учебные АКСМ-201 отличались иной планировкой кабины, но внешне их тоже можно было узнать. Знак с буквой «У» присутствовал. Этот экземпляр был построен в 1997 году, а в 2011-м списан, разобран и утилизирован.
Сейчас в чистом виде учебных троллейбусов уже нет, тем более специально обозначенных. Остались только учебно-пассажирские «низкопольники». Там тоже другая планировка кабины, но их вполне можно встретить и на обычном маршруте в обычном (не учебном) режиме работы. Прежде учебные машины использовались только для обучения. Все меняется.
На сегодняшний день Минск — троллейбусная столица мира как по протяженности линий, так и по количеству подвижного состава. Этот статус, конечно, необходимо сохранить. Если абстрагироваться от того факта, что (очень небольшая) часть столичных троллейбусов была доукомплектована электрооборудованием на предприятии-субподрядчике МАЗа в Смолевичах, то у нашей троллейбусной сети есть еще одно уникальное свойство — абсолютно все эксплуатируемые машины изготовлены в самом Минске. Только служебных и грузовых троллейбусов среди них уже нет. Все они были не минского производства, что во многом и повлияло на их исчезновение. Эксплуатировать и обслуживать такие машины стало непросто и невыгодно. Но своего места в истории минского троллейбусного движения «троллей-грузовики» и «служебки», безусловно, заслуживают.
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О грузовых троллейбусах Минска недавнего прошлого мы уже рассказывали. Но среди экзотического транспорта, работающего от троллейбусной сети, тогда остались «за...
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