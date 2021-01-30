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Журналист TUT.BY оказалась на Окрестина после попытки попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания

30.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На корреспондента TUT.BY Надежду Калинину составлен административный протокол. За что — неизвестно, пишет TUT.BY.

Девушку увезли на Окрестина. Ранее в РУВД Ленинского района Минска сообщили, что она задержана.

Журналист TUT.BY оказалась на Окрестина после попытки попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания

Фото: личный архив

Днем 29 января Надежда Калинина перестала выходить на связь. Она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который в 16.00 начался в ДК «Камволь».

Позже стало известно, что девушка находится в РУВД Ленинского района Минска. Там нам сообщили, что она задержана и они «больше ничего не скажут». В пресс-службе МВД сначала сообщили, что журналиста доставили в РУВД для проверки документов.

Пока журналист находилась в РУВД, к ней не пустили адвоката. Напомним, ст. 62 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому право пользоваться юридической помощью адвоката в любой момент.

Статья 62. Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается.

 
Теги: Минск
 
 
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