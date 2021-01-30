ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Наумчик: Не удивлюсь, если следующим под запрет попадет белорусский язык

30.01.2021 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заявление "генпрокуратуры" о запрете Флага – это плевок в лицо белорусам, плевок в национальную историю.




Не удивлюсь, если следующим под запрет попадет белорусский язык (он уже загнан в гетто), пишет политический аналитик Сергей Наумчик.

Конечно, можно посмеяться над абсурдностью охоты властей на бело-красно-белую расцветку, но если вы признаете, что цель Лукашенко -уничтожение белорусов как этноса, лишение их национальной идентичности, то все, что на протяжении 26 последних лет выглядело абсурдом, становится вполне логичным.


 
Заявление "генпрокуратуры" о запрете Флага – это плевок в лицо белорусам, плевок в национальную историю, оскорбление национальных чувств.

Молчаливые, покорные рабы, рабы без языка, без памяти, без чести – вот таким хочет видеть Лукашенко белорусский народ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявление "генпрокуратуры" о запрете Флага – это плевок в лицо белорусам, плевок в национальную историю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Появилась петиция против запрета бело-красно-белого флага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by