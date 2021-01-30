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Сергей Наумчик: Не удивлюсь, если следующим под запрет попадет белорусский язык
Источник материала: Партизан
Заявление "генпрокуратуры" о запрете Флага – это плевок в лицо белорусам, плевок в национальную историю.
Не удивлюсь, если следующим под запрет попадет белорусский язык (он уже загнан в гетто),
Конечно, можно посмеяться над абсурдностью охоты властей на бело-красно-белую расцветку, но если вы признаете, что цель Лукашенко -уничтожение белорусов как этноса, лишение их национальной идентичности, то все, что на протяжении 26 последних лет выглядело абсурдом, становится вполне логичным.
Заявление "генпрокуратуры" о запрете Флага – это плевок в лицо белорусам, плевок в национальную историю, оскорбление национальных чувств.
Молчаливые, покорные рабы, рабы без языка, без памяти, без чести – вот таким хочет видеть Лукашенко белорусский народ.
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Заявление "генпрокуратуры" о запрете Флага – это плевок в лицо белорусам, плевок в национальную историю.
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