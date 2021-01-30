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ГПК предупредил об очередях на границе с Литвой

30.01.2021 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси предупредил об очередях на границе с Литвой из-за сбоя программного обеспечения системы у литовской стороны, сообщили в пресс-службе ГПК.

Нештатная ситуация произошла утром в субботу, 30 января.

"В связи с этим оформление автотранспорта литовской таможенной службой ведется в ручном режиме, а пропускная способность снизилась более чем в два раза", - проинформировали в Госпогранкомитете.

В ГПК рекомендовали грузоперевозчикам, выезжающим в ЕС через Литву, учитывать данную информацию и выбирать другие пункты пропуска. О возобновлении работы литовских ПП в ГПК сообщат дополнительно.

В настоящее время наблюдаются очереди из грузовиков во всех ПП на белорусск0-литовской границе. Так, в "Котловке" и "Каменном Логе" стоят более 200 фур, в "Бенякони" и "Привалке" застряли свыше 230 большегрузов. Вместе с тем, на польском и латвийском направлениях никаких очередей не наблюдается. 

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за сбоя программного обеспечения литовские таможенники оформляют автотранспорт в ручном режиме, пропускная способность заметно снизилась.
 
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