ГПК предупредил об очередях на границе с Литвой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси предупредил об очередях на границе с Литвой из-за сбоя программного обеспечения системы у литовской стороны, сообщили в пресс-службе ГПК.

Нештатная ситуация произошла утром в субботу, 30 января.

"В связи с этим оформление автотранспорта литовской таможенной службой ведется в ручном режиме, а пропускная способность снизилась более чем в два раза", - проинформировали в Госпогранкомитете.

В ГПК рекомендовали грузоперевозчикам, выезжающим в ЕС через Литву, учитывать данную информацию и выбирать другие пункты пропуска. О возобновлении работы литовских ПП в ГПК сообщат дополнительно.

В настоящее время наблюдаются очереди из грузовиков во всех ПП на белорусск0-литовской границе. Так, в "Котловке" и "Каменном Логе" стоят более 200 фур, в "Бенякони" и "Привалке" застряли свыше 230 большегрузов. Вместе с тем, на польском и латвийском направлениях никаких очередей не наблюдается.