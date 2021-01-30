Преподаватели и студенты поделились впечатлениями от встречи с Президентом

Источник материала: ОНТ

Темы встречи интересовали не только собравшихся в Минске участников. На ней присутствовали онлайн преподаватели и студенты из крупнейших вузов каждой области Беларуси. И поделились впечатлениями.

Денис Дук, ректор Могилёвского университета имени А. А. Кулешова: «Впечатлений, конечно, много, потому что встреча касалась многих вопросов, но, как мне показалось, что самые главные переживания, боль, с которой Президент хотел обратиться именно к молодёжи, о том, что за 30 лет действительно создано невероятно, создано сильное суверенное государство, которое сегодня развивается стабильно. И вот это развитие, которые мы сегодня имеем много хороших положительных наработок, оно всё работает на наш суверенитет, мы состоялись как суверенное государство. И вот этот суверенитет надо ценить».

Дмитрий Роговцов, декан факультета экономики и права Могилёвского университета имени А. А. Кулешова: «Это новое поколение выступлений, которые предвещало начало встречи, диалога, студенты – новое поколение, которые будут строить новое будущее нашей страны, и им отвечать на те вызовы, которые сформировались в последнее время в Республике Беларусь. Кроме того, студенты задавали очень актуальные вопросы, которые затрагивали все вопросы жизни нашей страны, нашей геополитики, внутриполитической жизни, личные вопросы, затрагивающие жизнь Президента».

Мария Юркова, студентка 4-го курса биологического факультета Гомельского университета имени Франциска Скорины: «Было важно узнать мнение Александра Григорьевича, нужна ли в Беларуси массовая молодёжная организация с патриотической направленностью, и Александр Григорьевич дал чёткий ответ, что, естественно, нужна, и БРСМ никуда уходить не будет, распадаться на какие-то локальные группировки также не будет».

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