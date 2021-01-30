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В сети появилась петиция против признания бело-красно-белого флага экстремистским
30.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
За одну ночь (с 29 на 30 января) ее подписали 4225 человек, по состоянию на 9.20 утра субботы.
Авторы петиции (Координационный совет) считают, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей.
— Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек, —
В петиции напоминают, что бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности.
Координационный совет при поддержке белорусов настаивает на:
1. прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность;
2. признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием.
По мнению Светланы Тихановской, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, Лукашенко только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа.
— В сообщении прокуратуры говорится о петиции сотни граждан. Но я уверена, что петиция в защиту бело-красно-белого флага соберет сотни тысяч подписей, —
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За одну ночь (с 29 на 30 января) ее подписали 4225 человек.
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