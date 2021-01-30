В сети появилась петиция против признания бело-красно-белого флага экстремистским

Источник материала: Салiдарнасць

За одну ночь (с 29 на 30 января) ее подписали 4225 человек, по состоянию на 9.20 утра субботы.





Авторы петиции (Координационный совет) считают, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей.

— Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек, — говорится в обращении , которое планируется отправить в Генпрокуратуру и Министерство культуры.

В петиции напоминают, что бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности.

Координационный совет при поддержке белорусов настаивает на:

1. прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность;

2. признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием.

По мнению Светланы Тихановской, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, Лукашенко только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа.

— В сообщении прокуратуры говорится о петиции сотни граждан. Но я уверена, что петиция в защиту бело-красно-белого флага соберет сотни тысяч подписей, — написала Тихановская.