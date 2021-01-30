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В Беларуси предприятия и ИП в 2021 году будут оплачивать газ по $263,32 за 1 тыс. кубов

30.01.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси постановлением МАРТ №5 от 22 января 2021 года установлены цены на газ для юридических лиц и ИП. Цены вводятся задним числом с 1 января т.г.

Стандартная цена на газ для бизнеса установлена на уровне $263,32 (679,07 рубля) за 1 тыс. кубометров без учета НДС ($315,98 или 814,88 с учетом НДС) при условии потребления до 600 млн. кубометров газа в год. Курс пересчета в доллары составляет 2,5789 рубля.

«Установить отпускные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м при курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 2,5789:1 …», - говорится в документе.

Впрочем, для многих предприятий установлены льготные цены на газ. Предприятия экономических зон «Великий камень» и «Бремино-Орша», а также БНБК (биотехнологическая корпорация) будут платить за газ $158,37 (408,42 рубля) за 1 тыс. кубов (здесь и далее цена указана без НДС).

Гродно-Азот будет платить за газ по $150 за 1 тыс. кубов (386,83 рубля). Производителям шерстяных тканей из волокон гребенного прядения и шерстяных тканей из волокон кардного прядения газ обойдется и вовсе по $105 и $137,9 соответственно.

Товарищества собственников, организации застройщиков, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения будут покупать газ по $159,1.

По такой же цене будут оплачивать газ юридические лица, индивидуальные предприниматели, потребляющие свыше 600 млн. кубометров газа в год,

Цементные заводы, стеклозаводы, электроламповые заводы будут платить за газ по $180.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси постановлением МАРТ №5 от 22 января 2021 года установлены цены на газ для юридических лиц и ИП. Цены вводятся задним числом с 1 января т.г.
 
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