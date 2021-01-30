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"Мы - за!" Петицию в поддержку БЧБ-флага белорусы подписывают с рекордной скоростью

30.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Координационный совет создал петицию против признания бело-красно-белой символики экстремистской.

"Мы - за!" Петицию в поддержку БЧБ-флага белорусы подписывают с рекордной скоростью
Обращение стало ответом на просьбу одной сотни белорусов к Генеральной прокуратуре запретить бело-красно-белую символику. На этом основании ведомство готовит документы для объявления флага и другой символики в бело-красных цветах экстремистской.

«Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Мы верим, что граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно -белой символики – это не желание народа, а прихоть 100 человек», – отмечают в КС.

Координационный совет призывает показать, «что нас намного больше 100 человек».

«Подпишите петицию и помните, что запрет на использование цветов никак не изменит наше общее желание двигаться к новой Беларуси», – сообщают авторы обращения.

Документ уже подписали около 5000 человек.

29 января стало известно, что «неравнодушные граждане» направили в Генпрокуратуру обращение, в котором просят признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Соответствующий пакет законов уже готовят.
 
 
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Координационный совет создал петицию против признания бело-красно-белой символики экстремистской.
 
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