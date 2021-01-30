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Экс-член КДК АБФФ: «Нам предлагают все забыть и обозвать всех, кто в свое время воспринимал этот флаг своим, экстремистским. Так не бывает»

30.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков, комментируя информацию о том, что БЧБ-флаг могут признать экстремистским, вспомнил о единении белорусов после сенсационной победы сборной Беларуси над Нидерландами (1:0) в Минске.



По словам Венчикова, он почувствовал единение белорусов после того матча, которые были под БЧБ-флагами.

«Так получилось, что я (после серебряной медали в центральной школе Минска) оказался на юрфаке БГУ, и знаете, что самое удивительное, на тот момент не было удивительным, что курсовые работы на юрфаке БГУ писали на белорусском языке (это был 1995 год). Везде висел БЧБ-флаг. Сотрудники милиции ходили с шевронами Погони.

К слову, мне посчастливилось на переполненном «Динамо» присутствовать в 1995 году на легендарном матче Беларусь – Нидерланды (1:0), где Герасимец забил с нулевого угла тем, голландцам, кто накануне выиграли Кубок чемпионов. Я после этого матча в Минске видел самых счастливых белорусов, они все были с БЧБ-флагами. И ведь дело не во флаге было, дело было в единении белорусов. И теперь сравним 1995 и 2021. Нам предлагают все забыть и обозвать всех, кто в свое время воспринимал этот флаг своим, экстремистским. Так не бывает», – сказал Венчиков.

Отметим, что матч отбора к Евро-1996 Беларусь – Нидерланды (1:0) прошел 7 июня 1995, именно в этот день был утвержден красно-зеленый флаг Беларуси после референдума. Красно-зелены флаг заменил БЧБ-флаг, который использовался с 1991 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков, комментируя информацию о том, что БЧБ-флаг могут признать экстремистским, вспомнил о единении белорусов после сенсационной...
 
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