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Служба внешней разведки Украины опасается поглощения Беларуси Россией

30.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Служба внешней разведки Украины опубликовала «Белую книгу» – информационный бюллетень, в котором оцениваются основные внешние угрозы Украины.



 
Основным источником угроз национальной безопасности Украины называется Россия. В «Книге» также упоминается Беларусь.

О Беларуси говорится в разделе «Региональное измерение угроз национальной безопасности»:

«Кремль никогда не останавливался в своем желании под видом «объединения» поглотить Беларусь. Это создает опасность превращения ее в плацдарм для реализации агрессивной политики России против Украины. Москва, используя все возможности, стремится максимально ослабить РБ, оставшись для Минска безальтернативным партнером.

РФ перешла к решающему этапу реализации своих целей на беларусском направлении путем т.н. «стратегии принуждения к интеграции». Она предусматривает как решение «проблемы токсичного А. Лукашенко», так и долгосрочного удержания республики в орбите влияния РФ через устойчивую группу нескольких пророссийских политических сил (партий) в парламенте РБ.

Развитие событий по такому сценарию включает в себя целый ряд угроз национальным интересам Украины, в частности:

изменение позиции руководства Беларуси в «украинском вопросе», полная солидаризацию руководства Беларуси с российской политикой в отношении Украины, в т.ч. признание Минском суверенитета РФ над Крымом;

превращение Беларуси в плацдарм России по дестабилизации Украины или проведения силовой операции против нашего государства;

интенсификация взаимодействия спецслужб РФ и РБ на украинском направлении, в т.ч. в контексте проведения разведывательно-подрывной деятельности».

Кроме этого, украинская разведка считает, Россия провоцирует появление новых «серых зон» глобальной и региональной безопасности в ряде стран, в том числе Беларуси, а также активно старается привлечь Беларусь для трансляции месседжа об Украине как о «потенциально милитаристского, фашистского государства» и «источник угроз безопасности» для Европы.
 
Теги: Минск
 
 
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Служба внешней разведки Украины опубликовала «Белую книгу» – информационный бюллетень, в котором оцениваются основные внешние угрозы Украины.
 
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