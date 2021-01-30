Служба внешней разведки Украины опасается поглощения Беларуси Россией









Основным источником угроз национальной безопасности Украины называется Россия. В «Книге» также упоминается Беларусь.





О Беларуси говорится в разделе «Региональное измерение угроз национальной безопасности»:





«Кремль никогда не останавливался в своем желании под видом «объединения» поглотить Беларусь. Это создает опасность превращения ее в плацдарм для реализации агрессивной политики России против Украины. Москва, используя все возможности, стремится максимально ослабить РБ, оставшись для Минска безальтернативным партнером.





РФ перешла к решающему этапу реализации своих целей на беларусском направлении путем т.н. «стратегии принуждения к интеграции». Она предусматривает как решение «проблемы токсичного А. Лукашенко», так и долгосрочного удержания республики в орбите влияния РФ через устойчивую группу нескольких пророссийских политических сил (партий) в парламенте РБ.





Развитие событий по такому сценарию включает в себя целый ряд угроз национальным интересам Украины, в частности:





изменение позиции руководства Беларуси в «украинском вопросе», полная солидаризацию руководства Беларуси с российской политикой в отношении Украины, в т.ч. признание Минском суверенитета РФ над Крымом;





превращение Беларуси в плацдарм России по дестабилизации Украины или проведения силовой операции против нашего государства;





интенсификация взаимодействия спецслужб РФ и РБ на украинском направлении, в т.ч. в контексте проведения разведывательно-подрывной деятельности».





Кроме этого, украинская разведка считает, Россия провоцирует появление новых «серых зон» глобальной и региональной безопасности в ряде стран, в том числе Беларуси, а также активно старается привлечь Беларусь для трансляции месседжа об Украине как о «потенциально милитаристского, фашистского государства» и «источник угроз безопасности» для Европы.